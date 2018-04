Detectan 22 casos de clembuterol

Rastro TIF metropolitano de la Región León, Silao, San Francisco y Purísima, Rastro TIF Laja Bajío que involucra a los municipios de Celaya, Apaseo El Alto, Apaseo El Grande, Comonfort, Celaya, Villagrán y Cortazar y finalmente, el Rastro TIF Metropolitano de Moroleón, Yuriria y Uriangato.

Los engordadores de ganado siguen utilizando las famosas “sales milagrosas”, el clembuterol, para la engorda de ganado que luego es sacrificado en mataderos clandestinos y rastros municipales que tienen poco control.La Secretaría de Salud en Guanajuato informó que en el 2017 se levantaron 288 muestras para detectar clembuterol, de las cuales 233 fueron en puntos de venta y 55 en rastros.se informó.No se precisó en qué municipios se encontró clembuterol en la carne, sobre todo en el hígado de los animales.Ernesto Dávila Aranda, ganadero y ex diputado federal que promovió e impulsó que se aplicaran sanciones más severas contra ganaderos que utilizarán estas sales, señaló que lamentablemente siguen las malas prácticas.señaló.El ganadero apuntó que a pesar de que se logró que se aplicaran sanciones hasta con cárcel a quienes utilizarán estas sustancias, la verdad es que se sigue engordando con este producto nocivo para la salud.añadió.Por ello no le resulta raro que saliera positivo al clembuterol Saúl “El Canelo” Álvarez, por consumo de carne.Como médico veterinario, Ernesto Dávila señaló que es muy notorio el ganado engordado con clembuterol, dado que su piel es lustrosa, más musculosa y tiene poca grasa.La carne es color rosado, como la del cerdo, a pesar de que debe ser roja y la mayor concentración de la sal se produce en el hígado.El ganadero José Manuel N. es claro al decir que el mercado demanda carne con clembuterol por su presentación.añade.Señaló que a pesar de que es un delito grave, hay un mercado negro de las sales, donde el kilo de clembuterol se vende a más de 10 mil pesos.apuntó.Rastros como el Municipal de Silao, el TIF de León han sido sancionados y clausurados por sacrificar animales con clembuterol.El 21 de enero del 2014, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) suspendió actividades en el rastro de León, por sacrificar animales contaminados.El 12 de agosto del 2011 la Cofepris clausuró el Rastro Municipal de Silao, donde se sacrifican a diario unos 100 animales, por violar la Norma Oficial Mexicana 194, luego de que se detectara la existencia de clembuterol.Ganaderos señalaron que actualmente lo que iba a ser el rastro TIF de Silao es utilizado para el sacrificio de ganado con clembuterol ante la falta de inspección.La Secretaría de Salud en Guanajuato informó sobre el particular que actualmenteEl muestreo que se realiza en rastros se efectúa a través de la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios.De igual manera, hubo también 75 visitas a mataderos y rastros particulares en los municipios de Dolores Hidalgo, Doctor Mora, Victoria, San Luis de la Paz, San José Iturbide, Villagrán, Cortazar, Juventino Rosas, Apaseo el Alto, Celaya, Comonfort, Valle de Santiago, Yuriria, Salamanca, Irapuato, Pénjamo, León, Romita, Silao, San Francisco del Rincón, Abasolo, Acámbaro y San Felipe.Se añadió que la Secretaría de Salud de Guanajuato cuenta con un censo de 39 rastros municipales y 145 rastros y mataderos particulares, de los cuales 35 se dedican exclusivamente a la matanza de cerdos, 65 a la matanza de aves, 17 a la matanza exclusiva de bovinos, otros cinco dedicados están a ovinos y caprinos y el resto realiza una matanza mixta de animales.Con el objeto de regular los establecimientos dedicados al sacrificio y faenado de animales, las autoridades promueven la aplicación de las llamadas “buenas prácticas de higiene y manufactura”, para la obtención de un producto cárnico inocuo.La Dirección General ha participado en reuniones con SDAyR, SAGARPA, IPLANEG y autoridades municipales para dar seguimiento a los proyectos de regionalización de los siguientes rastro: