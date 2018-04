A 'Miguelito' lo vieron la última vez hace 15 años en algún lugar de México

"Sus amigos contaron a mi tía que esa noche "Miguelito" corría con ellos cuando una patrulla de la migra mexicana los perseguía en Chiapas, pero ellos pudieron escapar, y reunirse más adelante, pero no supieron nada de mi primo. Desapareció esa noche y no hemos vuelto a saber nada de él", relata el joven quien es parte de la Caravana del Viacrucis Migrante, que en estos días atraviesa el centro del país rumbo a la frontera norte.



"Miguelito" es muy divertido y en todo momento está dispuesto a ayudar a familiares y amistades, "porque siempre le gustaba ir a bailar con sus amigos de la cuadra y estaba pendiente de su madre, "por eso quería llegar a la Unión Americana y quería enviarle dinero a mi tía, pero lo único que ella ha recibido es la preocupación de no saber dónde está su hijo", cuenta afligido.



"Ella me dijo que difundiera su caso cuando llegara a este país, por lo que si estás viendo esta noticia Miguelito o alguien lo conoce, pedimos encarecidamente que te comuniques con mi tía Lucía porque no para de estar preocupada por ti. En la casa todos te estamos esperando, recuérdalo", comenta esperanzado mientras continúa su viaje hacia Estados Unidos.

tiene dos objetivos en su viaje por México: Llegar a Estados Unidos y difundir el caso de su primoLa última vez que alguienen algún lugar de Chiapas, cuando "" y sus amigos esquivaron a autoridades migratorias mexicanas." le va al equipo, y cuando jugábamos en el barrio, allá en el departamento desiempre lo hacía de centro derecho", comenta Godofredo, quien pide que se hable en presente de su primo, porque "no sabemos si vive o no, tal vez está en Estados Unidos y no puede comunicarse con su mamá".Cargando una bandera de Honduras, "" recuerda que su primo, a pesar que le llevaba 15 años de diferencia,"Me cargaba en sus hombros o jugábamos futbol. Siempre ha sido buen camarada y por eso es que lo extrañamos mucho, queremos verlo".