Los candidatos prometen y ofrecen reformas… pero mucho depende del Congreso

Realizar una consulta para que la gente decida si el presidente continúa o no en su cargo cada dos años.

Dar una amnistía a delincuentes para combatir la violencia. Previamente hacer una consulta ciudadana sobre el tema.

Crear un mando único para integrar a las corporaciones policiales y castrenses.

Crear nuevamente una Secretaría de Seguridad Pública.

Eliminar la Reforma Educativa .



Reformar el marco legal que da vida a la Fiscalía General de la Nación — que este año sustituirá a la Procuraduría General de la República — , y aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía.

“Muerte civil” a funcionarios deshonestos para inhabilitar de por vida a servidores públicos corruptos.

Reformar la Ley Federal de Trabajo.

Eliminar la prescripción de los delitos, como enriquecimiento ilícito, peculado, y lavado de dinero y el fuero constitucional para todos los servidores públicos.

Reformar el artículo 108 constitucional para que, durante el tiempo de su encargo, quien ejerza la Presidencia pueda ser acusado y enjuiciado por delitos de corrupción.



Crear un Código Penal único que tipifique y castigue los delitos de la misma manera.

Endurecer penas en delitos de violencia familiar, desaparición forzada, abuso sexual y feminicidio.

Igualar salarios entre hombres y mujeres.



Eliminar el impuesto sobre la renta a quienes ganan menos de 15 mil pesos.

Otorgar prestaciones de ley a los trabajadores del hogar y que sus servicios sean deducibles para los empleadores.

Retirar a la policía de la Secretaría de Gobernación y crear una Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Reformar el sistema de justicia para que paguen los culpables.

