Recuerda Meade 'carajo' de AMLO

"Hace décadas, los mexicanos decidimos dejar atrás la época de los caudillos para convertirnos en un País de instituciones. Lamentablemente, algunos insisten en mandarlas al carajo. No lo comparto. Nuestras leyes e instituciones deben ser cumplidas y respetadas. #YoMero", escribió Meade.



"A diferencia de quienes plantean perdonar a los criminales, nuestro proyecto valora el esfuerzo y sacrificio de soldados, pilotos y marinos", afirmó el abanderado por el PRI.



"Queremos a los delincuentes en las cárceles, no en las calles como propone @lopezobrador_ ", agregó.

