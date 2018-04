Una página de Facebook se hace pasar una y otra vez como oficial de Morena Veracruz

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Apenas lleva 20 días de vida y sólo cuenta con 15 publicaciones en su muro, sin embargo, la página dese ha hecho pasar como la voz oficial de este partido en el estado para difundir falsas propuestas de campaña.El último de ellos es un video en el que se comparan los sistemas de salud cubano y mexicano bajo el título: “En Cuba la salud NO es un NEGOCIO para médicos particulares. ¿Por qué permitimos que en México lo sea?”, y concluye que: “Cuba es un claro ejemplo de gobierno del PUEBLO y para el PUEBLO”.El video está dirigido a médicos que dan consulta privada y busca “advertirles” que se prohibirá este tipo de práctica. Pero estas propuestas no están en ningún documento oficial de Morena y tampoco en ningún discurso de sus dirigentes y candidatos.La cuenta simula ante sus cinco mil 650 seguidores que se trata de un spot oficial de Morena. Pero no lo es.La página de Facebook ya había sido denunciada como falsa por el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Veracruz , que publicó un comunicado en el que señalaba que el contenido atribuido a este partido no era de Morena. "Las propuestas contenidas en el video son falsas y no forman parte de nuestra propuesta nacional", afirma en el comunicado.Cuitláhuac García, diputado y precandidato de Morena a la gubernatura de Veracruz, también desmintió la autenticidad de la página en su cuenta de Twitter y pidió ayuda para denunciar la página. Además, señaló que se trata de una campaña sucia: “Reinician la guerra sucia, siempre que lo hacen es porque vamos arriba en las encuestas. Ahora inventaron una propuesta de salud que no es nuestra. Amigos del sector salud ayúdennos a desmentirla, pronto conocerán nuestras verdaderas propuestas”, afirma en un tuit del 24 de marzo. Verificado 2018 ya había desmentido anteriormente, a través de redes sociales, otro video publicado por esta página en el que se habla sobre unas supuestas propuestas de Morena que resultaron falsas.