, eEso enfureció al presidente, quienTambién dijo que la investigación del fiscal especial Robert Mueller es “un ataque contra nuestro país”.

Michael Cohen



“La decisión de la fiscalía federal en Nueva York de conducir sus investigaciones mediante el uso de órdenes de cateo es completamente inapropiada e innecesaria”, dijo Ryan en un comunicado. “Resultó en la incautación innecesaria de comunicaciones confidenciales entre un abogado y sus clientes”.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La fiscalía federal de Manhattan estuvo a cargo del operativo en la oficina de Cohen y estuvo basado, al menos en parte, en una recomendación de Mueller, según el abogado de Cohen, Stephen Ryan., quien además de investigar los potenciales nexos entre Rusia y la campaña de Trump, también indaga si las acciones del presidente representan obstrucción de la justicia.Las acciones con certeza incrementarán el escrutinio públicoTrump dijo a los reporteros la semana pasada que no sabía de ningún pago.Sin embargo, la recomendación de la oficina de Mueller a la fiscalía federal de Manhattan deja entrever que el asunto no está relacionado con Rusia.Por reglas del Departamento de Justicia,Posteriormente, Rosenstein determinará si permite a Mueller proceder o asignar el asunto a otra fiscalía federal u otro sector del Departamento de Justicia.Un portavoz de la oficina de Mueller no respondió hasta el momento una llamada hecha en busca de comentarios. La vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders y el Departamento de Justicia no comentaron al respecto. The New York Times reportó en primera instancia el operativo del lunes.