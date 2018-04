Niño 'resucita' después de ser declarado muerto

“Unos decían ya murió, un agente de la PMT decía, un milagro de Dios lo puede reincorporar”, manifestaron testigos.

¡ Milagro ! bomberos municipales logran reanimar a un niño, cuando la gente y paramedico que pasaba en el area decían que el niño ya estaba muerto, tras accidente de motocicleta y peaton en avenida Hincapié 4 calle zona 13. Hay dos adultos heridos también, informó Marcos Polanco. pic.twitter.com/uH0IFKjupz — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) 8 de abril de 2018

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Uniba con su tío en una motocicleta, cuando unos sujetos en estado de ebriedad causó un accidente, atravesándose frente a ellos. Ninguno de los dos traía casco.Según Ángel “N”, uno de los testigos que los reconoció, informó que ambos se dirigían a dar un paseo encuando otro vehículo ocasionó el percance.En el instante, el niño quedó inmóvil sobre el asfalto, con visibles heridas y sin signos vitales aparente. Las esperanzas se habían agotado en los presentes pero los socorristas no pararon su labor.Cuando el menor, de 10 años, recibía el R.C.P. (Reanimación Cardio-Pulmonar), ya no tenía signos vitales, pero fue tanta la insistencia del médico, que luego de 8 minutos sin vida, el menor reaccionó.Ni el niño ni su tío usaban casco al momento del percance, a decir de losparamédicos que asistieron, el golpe que recibió el pequeño era para dejarlo sin vida al instante.Pese a todo diagnóstico y no presentar signos de vida,y para sorpresa de todos, el corazón del pequeño volvió a latir.Según Prensa Libre, se ha dado a conocer que el niño identificado como Ever Emmanuel “N” de 10 años de edad se encuentra en estado grave derivado de un traumatismo craneoencefálico.El intendente de la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala, Amílcar Montejo, describió el hecho como unCon información de Prensa Libre