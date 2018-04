Suelas Alemán logra coronarse

2018-04-09 10:07:52 | KAREN GUERRERO | San Francisco del Rincón

En tiempos extras, el conjunto se impone 3-2 a Concord; la final de primeras ‘A’ fue suspendido.

Reservas Concord quedó como subcampeón. Foto: Karen Guerrero.



Suelas Alemán es el campeón de Reservas “A” de la Liga Francorrinconense de Futbol A.C.

El conjunto ganador se enfrentó a Concord, ambos equipos desde el inicio derrocharon talento, provocando la emoción en los asistentes.

Los primeros en abrir el marcador fue el conjunto de Concord que vestía en azul, tras una buena definición frente al arco.

No pasó mucho tiempo cuando llegó el empate por los de blanco, las acciones siguieron parejas para ambos conjuntos, quienes no se guardaron nada dando un gran espectáculo.

Más tarde, nuevamente Suelas Alemán puso otro tanto por conducto del jugador con el número 10, quien desde un tiro libre cerca del área grande y con una magistral técnica, metió el esférico en el ángulo superior izquierdo del arquero de Concord, mismo equipo que sufrió la expulsión de un elemento

Ya para el complemento, y con 10 hombres en el campo, los locales querían el triunfo así que intentaron e intentaron hasta que llegó el empate.

A partir de ese momento ambos conjuntos se cerraron para evitar más goles en contra cuidando los espacios, el empate se mantuvo hasta que se consumieron los 90 minutos y el partido se tuvo que ir a tiempos extras, dos de 10 minutos.

En el primer tiempo extra las cosas se mantuvieron 2 a 2, pero ya en el segundo tiempo extra las cosas cambiarían, cuando restaban escasos 5 minutos para el final y cuando todos pensaban que el partido se iría a penales, un atacante de Suelas Alemán se metió al área y fue derribado por uno de sus contrincantes.

Debido a esto el juez de línea marcó la falta por ende el central lo marcó como pana máxima, vendría nuevamente el dorsal 10 de Suelas Alemán para poner cifras definitivas y obtener el campeonato.

Suspenden final de Primeras “A”

Al término de este primer encuentro se tuvo la disputa del título de Primeras “A”, entre Barrio de Guadalupe y San Ignacio, el cual fue silbado por el ex árbitro del máximo circuito, Francisco Chacón, por lo que la expectativa del encuentro fue mayor.

Los conjuntos salieron a la cancha junto a los árbitros, durante el primer tiempo el juego se tornó por demás cerrado con un empate a ceros.

Para el complemento el partido tuvo que ser suspendido por el ingreso de varias personas al campo.

Ahora habrá que determinar si el partido se programará para conocer al ganador entre Barrio de Guadalupe, quien ganaba uno por cero a San Ignacio.