Dona Comisión terreno pero se 'brinca' un proceso

Laaprobó la donación de una parte del terreno donde actualmente se encuentra ela la asociaciónA decir de regidores que votaron en contra la decisión, el proceso no fue llevado adecuadamente, pues hizo falta una desafectación del inmueble, debido a que no se trata solamente del terreno, sino de una área con construcción.En 2012 la anterior Administración le donó a la asociacióny la actual“Me pronuncié en contra. Se les proponía que lo hicieran en comodato. La donación a una asociación civil que merece todo el respeto y realiza una labor loable, está bien. El tema es el beneficio a particulares”, señaló e“Están donando una área construída, tiene que haber un desprendimiento y lo tienen que comunicar al Ayuntamiento, que tiene que darle el carácter público- privado y posteriormente generar la donación, y nos saltamos los cuatro pasos”.Una de las situaciones planteadas en la Comisión fue que las oficinas en el bulevar Adolfo López Mateos, que dejará elpor ir a sus nuevas instalaciones, sean utilizadas por dependencias.“Primero se tiene que desafectar y luego hacer la donación. Nosotros comentábamos de hacer un comodato en caso de que se requiera (el espacio)”, señaló la“Como Municipios rentamos para muchas dependencias, si el DIF se va a cambiar, se puede hacer la desafectación de todo el DIF, y tener un ahorro. Aquí solamente nos dijeron que tenían petición la cual no tuvimos a la vista. No podemos votar una donación si no se aprobó una desafectación”.