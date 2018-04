Se pelean Laura Zapata y Cynthia Klitbo en la calle

Y antes de que desvirtúen lo sucedido con la C. Klitbo y traten de hacer un chisme, yo les doy la noticia de la falta de respeto a mi persona de su parte. pic.twitter.com/xDZ1vRrO3G — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) 9 de abril de 2018

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Lacambió de mesa directiva por conflictos internos.Uno de los miembros de la nueva administracion es la actriz, quien supuestamente, no fungirá en su cargo para dejar a uno de los anteriores miembros. Por esocuestionó a Cynthia, lo que ocasionó un conflicto entre las dos actrices.En elexplicó "estábamos un grupo de compañeros, sentados afuera, en el cafecito de enfrente, y de repente, se acerca Cynthia Klitbo" y le dije "Oye Cynhia te quiero preguntar algo. Fíjate que estamos preocupados algunos compañeros porque hemos escuchado que tú no vas a hacerte cargo de lay que vas a dejar a".Al parecer Klitbo no tomó nada bien el comentario y le respondió agresivamente, todos los presentes se desconcertaron."Estoy, de verdad, muy sorprendida porque ella lo que debería de haberme dicho era oye Laura fíjate que no" señaló Laura.Laura trató de tranquilizar las cosas y hablar con Cynthia pero no tuvo éxito.Espera que las cosas mejoren con Cynthia y con ANDA por el beneficio de los afiliados.Con información: People en español.