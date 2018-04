Barcelona, eliminado de la Champions

La Roma sorprendió al Barcelona en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Los muchachos de Di Francesco golearon al Barça por 3-0, con goles de Dzeco, De Rossi (de penalti) y Manolas. Nunca estuvo cómodo el cuadro azulgrana en el Olímpico de Roma. De entrada, se dejó intimidar por la presión de una Roma tan vigorosa como decidida. Dzeco se impuso a Alba en el primero, Piqué derribó al delantero en el área y la jugada terminó en el penalti que convirtió De Rossi. Y Manolas les ganó a todos en el área para sellar la goleada. La Roma se aprovecha de la pasividad azulgrana y se clasificó para las semifinales de la Champions.

3 - La Roma es el tercer equipo que supera una eliminatoria de Champions League tras perder por una diferencia de tres goles en el partido de ida, tras el Deportivo con el Milan en 2004 y el Barça contra el PSG en la última campaña. Heroico. pic.twitter.com/KkIgs2qwSu — OptaJose (@OptaJose) 10 de abril de 2018

1 - El Barcelona ha caído eliminado tras ganar por tres goles de diferencia en la ida de una eliminatoria europea por primera vez en su historia. Sorpresa. pic.twitter.com/Z40uLd5tDT — OptaJose (@OptaJose) 10 de abril de 2018

Ernesto Valverde:



➡ "Es una derrota dolorosa, no hay ninguna duda"



➡ "Nos ha tocado quedarnos en el camino de manera inesperada"



➡ "Serán unos días duros, pero no queda más remedio que tirar para adelante"#beINElClub pic.twitter.com/eEN5klB3dQ — beIN SPORTS ESPAÑA (@beINSPORTSes) 10 de abril de 2018

"Es una derrota dolorosa, no tengo ninguna duda. Todos teníamos una ilusión en poder ganar esta competición. Nos quedamos en el camino de una manera inesperada para todos nosotros. Serán días duros, tenemos que aguantar el tirón"“Cuando pierdes un partido de estos piensas en todo. Lo haces cuando ganas, cuando pierdes con más claridad. El entrenador es el responsable de todo. El que hace el equipo, los cambios… Repetí la alineación de hace una semana, cuando habíamos marcado cuatro goles. Lo que más lamentó es la decepción que se llevó nuestra afición”.“Cuando pierdes un partido de estos piensas en todo. Lo haces cuando ganas, cuando pierdes con más claridad. El entrenador es el responsable de todo. El que hace el equipo, los cambios… Repetí la alineación de hace una semana, cuando habíamos marcado cuatro goles. Lo que más lamentó es la decepción que se llevó nuestra afición”.“Es difícil hacer una análisis cuando tienes una derrota de este nivel. Ellos nos dificultaron hacer nuestro juego. No podíamos superar su presión y nos obligaron a lanzar en largo. Ellos eran más fuertes y teníamos que pelear segundas jugadas. Fue un día malo, porque no superamos la presión. No creamos situaciones de gol, hasta el final. Ellos han estado muy bien y nosotros no tan bien como otras veces. Su mérito es que no nos dejaron hacer nuestro juego”