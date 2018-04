2018-04-10 14:11:28 | EL UNIVERSAL

El adeudo de 2.5 millones es real y hay un pésimo ambiente entre jugadores y directivos por el tema.

La deuda tenía que haber sido saldada en enero. Foto: Especial.



Horas antes del inicio del partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de Concacaf, hay una extrema preocupación en el plantel de Chivas por los adeudos que la directiva tiene con ellos.

Desde que terminó el Clausura 2017 donde fueron campeones tanto de Liga como de Copa, se les prometió un pago de 4 millones de pesos por jugador por ganar la final de la liga y de 500 mil pesos por ganar la Copa MX.

En septiembre del 2017 se les pagó 2 millones de pesos, quedando restante 2.5 millones de pesos, los cuales siguen sin ser liquidados a los campeones de aquel torneo. Los jugadores se acercaron hace unos meses a José Luis Higuera que de manera déspota y denigrante les contestó que no podían exigir nada en este momento, que quien tenía cara para reclamar adeudos cuando estaban tan mal en la liga.

Esta respuesta fue tomada de mala manera por los jugadores que lograron llegar con Jorge Vergara, quien prometió que les pagaría hasta el último centavo en el mes de enero de este 2018.

Han pasado, tres meses más y no hay pago para los jugadores de Chivas. El adeudo de 2.5 millones es real y hay un pésimo ambiente entre jugadores y directivos por el tema. Francisco Gabriel de Anda está en negociaciones para que no se vaya a hacer más grande el asunto y los futbolistas estén tranquilos.