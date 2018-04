"[Estoy] muy contento de ser elegido como el anotador del mejor gol en la historia de los Mundiales. Es un premio a esa dedicación y empeño que puse cuando fui jugador y, sobre todo, al papel que hizo la Selección Mexicana en el Mundial 1986", declaró el ex futbolista. "Mi más grande orgullo fue poder vencer a Pelé".



La FIFA dio a conocer que el ex mediocampista mexicano Manuel Negrete es el ganador del mejor gol en la historia de las Copas del Mundo y EL UNIVERSAL Deportes charló en exclusiva con él. Se dijo "orgulloso de haber entrado a la historia".Aunque no todo fue miel sobre hojuelas.— ¿Esperabas que la gente fuera al Ángel de la Independencia?— Si el ganador hubiera sido [Diego Armando] Maradona, en Argentina ya estarían haciendo fiesta. Lo mismo pasaría en Brasil si Éder o Pelé hubieran sido los vencedores. [Pero]. Aquí lo que importa es que mi familia ha estado conmigo desde mi época como jugador", agregó.Ese gol ante Bulgaria, en el Estadio Azteca, "no fue sólo de Manuel Negrete, fue de todos mis compañeros, a quienes también agradezco", pues resaltó que dicha generación marcó un parteaguas en la historia del futbol mexicano.