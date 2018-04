Convierten macetas en basureros

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Aunque fueron colocadas con la finalidad de embellecer la ciudad y ayudarson utilizadas como basurero por ciudadanos y personas queLa situación ha sido tan obvia,sin embargo, todas las mañanas es lo mismo, la tierra que alimenta los arbustos es contaminada con todo tipo de materiales y productos perecederos que son arrojados por “la mano del hombre”.son de los más frecuentes, pero sobre todo, si algo se puede encontrar, son las colillas de cigarro, esos son los desechos que cada jornada se retiran, y que al ser acumulados se convierten en kilos de basura mal colocada.Al respecto, algunos de los trabajadores del servicio de Limpia Pública que se encarga de realizar la limpieza de los contenedores, señalan que no hay día en el que las macetas aparezcan limpias, y la situación se agrava en fines de semana o durante los periodos vacacionales que hay al año.Según los trabajadores, pese a que la situación ha sido reportada a los superiores, no se ha buscado una medida para reducir el problema, como la colocación de carteles que alerten a la ciudadanía de no abandonar desechos.