Protección Civil descartó que haya desabasto de agua en el estado.

Miguel García Conde, subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos en Hidalgo, indicó que por la temporada de calor existe disminución en el suministro de agua, especialmente en los ríos de la Huasteca.

En entrevista, García Conde señaló que la disminución de los ríos en Hidalgo se debe a las temperaturas que se han registrado en los últimos días; sin embargo, puntualizó que hasta el momento “no hay problemas de desabasto o sequía”

“Bajan presas, ríos y demás, pero todavía hay abasto”, indicó luego de argumentar que no es una situación difícil en comparación a otros años donde se ha tenido un estiaje más acentuado.

El subsecretario ejemplificó que en 2011 ocurrió una sequía muy acentuada con un lapso de ocho a nueve meses sin lluvias.

Asimismo, refirió que los habitantes de la región de la Huasteca “viven de los ríos, van por agua, extraen el agua, entonces sí les repercute cuando bajan los niveles porque ellos sí hacen la utilización de los ríos”.

SIN AGUA EN TENANGO DE DORIA

A través de su página oficial, el municipio de Tenango de Doria anunció que son escasos los niveles de agua que dan servicio a la cabecera municipal, por lo que realizó un llamado para racionar el uso del agua.

Al respecto, García Conde mencionó que “es estrictamente un asunto municipal”, ya que Protección Civil sólo intervendrá en caso de que Tenango de Doria alcance una dimensión de emergencia.

De igual manera, refirió que el municipio no ha pedido ningún tipo de apoyo al gobierno estatal, tales como pipas, es común que escasea el agua de calor, pero en ningún punto del estado hay una situación crítica, aseguró.

No obstante, reiteró que hasta el momento no se han dado casos de sequía “porque no ha dejado de llover”. Respecto a las precauciones, exhortó a la población a cuidar el agua, hidratarse y tener cuidado con los alimentos, ya que se acelera su proceso de descomposición.