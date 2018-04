Vecinos de la colonia Periodistas han impedido la puesta en funcionamiento de algunos aparatos.

En la avenida Cuauhtémoc de la capital hidalguense ocurre algo inusual con los parquímetros, ya que la mitad cobran con normalidad y los aparatos restantes no funcionan debido al rechazo de los locatarios y vecinos, quienes han impedido su funcionamiento.

Los comerciantes de la zona no descartaron manifestaciones en los próximos días en coordinación con los colonos de la Periodistas; expresaron que durante la primera semana de abril los trabajadores de la empresa MoviPark acudieron para intentar reactivar los parquímetros.

Durante un recorrido que realizó AM Hidalgo por la avenida ya mencionada, se constató que al iniciar la intersección con la calle Gómez Pérez, los parquímetros funcionan correctamente; sin embargo, a partir de la calle Ignacio Mejía (justo atrás del Parque de la Familia), los aparatos están desactivados.

¿La razón?, lo comerciantes de la zona, al igual que los vecinos de la colonia Periodistas, no permiten su colocación.

“Nos oponemos todos los comerciantes a la instalación de ellos y nos oponemos por varias razones que ya la presidenta municipal (Yolanda Tellería) debe saber, no estamos a gusto, no queremos que los pongan”.

Tal declaración la expresó el dueño de un local de servicios mecánicos y refaccionarios, quien decidió omitir su nombre; quien comentó, además, que el funcionamiento de los aparatos ya instalados en la Cuauhtémoc disminuiría las ventas.

“Aquí es una fuente de trabajo y un caso extremo, con los parquímetros empezaría a despedir a uno de mis empleados porque eso va a provocar que nuestros clientes digan: no voy porque están los aparatos ahí”.

“Los locatarios nos hemos opuesto y vamos a instalar unas lonas o algo para demostrar nuestro rechazo”, expresó.

Mientras que un trabajador del comercio El Kaimán, quien se dedica a la limpieza de calzado, señaló que personal de parquímetros intentó arreglar las pantallas de los aparatos y colocar el rollo de papel que expiden los recibos de cobro.

“Tenemos que estar unidos para que no los pongan, como dejamos de insistir un ratito, ahorita nos quien agarrar durmiendo, además quieren pintar los cajones”, expresó.

Asimismo, coincidió con otros comerciantes respecto a la posible disminución de ventas, “yo cobro la boleada a 20 pesos, vienen y se quedan como media hora, entonces tienen que pagar 10 pesos, ya serían en total 30 pesos”.

Argumentó que “a la clientela ya no le conviene porque me dicen: tú me boleas y yo me quedo una hora por unos zapatos, los diez pesos de propina ya no te los voy a dar porque son para el parquímetro”.

En total, AM Hidalgo contabilizó dos parquímetros vandalizados con aerosol y sin funcionar, aunque están instalados sobre la avenida Cuauhtémoc desde la intersección de la calle Mejía y hasta la calle Francisco González Bocanegra (atrás de la Beneficencia Española), estos no realizan ningún tipo de cobro.

El pasado 9 de marzo, los vecinos de la Periodistas iluminaron la colonia con antorchas como protesta contra la alcaldía de Pachuca por la posible colocación de parquímetros en la zona.