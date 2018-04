Edición Hidalgo

* El candidato de la coalición “Todos por México“, José Antonio Meade dijo en su toma de protesta como candidato, “No podemos voltear la mirada y perder el oído a sus reclamos. Tenemos que hacernos cargo de las expresiones de malestar y decepción, y para eso tenemos que ver y tenemos que escuchar, ver y escuchar a quienes elevan su voz...“. Y en carne propia le tocó vivirlo al candidato por Ixmiquilpan, Héctor Pedraza quien tuvo que escuchar paciente los reclamos y desaires de diferentes ciudadanos de su distrito en un recorrido de campaña.

* Que hablando del candidato del PRI a diputado federal por Ixmiquilpan, Héctor Pedraza, su equipo de campaña culpa de todos los desaciertos y reclamos a los hermanos Charrez, a quienes señalan de enviarles gente para boicotearlos. Y es que la campaña de Pedraza no más no arranca. Lo cierto es que en la zona el aspirante tricolor nada más no se ve.

* Los recorridos por el distrito de Tulancingo y la zona Otomí-Tepehua, por parte de la candidata al senado Nuvia Mayorga Delgado no son recientes, ya al frente de la CDI, sus visitas eran recurrentes. La ex funcionaria es recordada por la aplicación de programas dirigidos a las familias indígenas en la entidad. El día de hoy por la tarde estará en Santiago Tulantepec y en Tulancingo con vecinos de las colonias Metilatla, la Guadalupe y Francisco I. Madero. Entre las principales inquietudes de los habitantes de esa demarcación se encuentra el tema de la inseguridad, el aumento de robos a trausentes, negocios y vehículos, azota la ciudad de los satélites.

* El fin de semana celebro su cumpleaños 70, el expresidente Carlos Salinas de Gortari, festejo al que acudió la crema y nata de la clase política nacional, el hidalguense David Penchyna Grub, Director del INFONAVIT fue uno de los 100 invitados al convite.