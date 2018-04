Si yo fuera …

Para terminar con la trilogía de mis percepciones sobre las alianzas poco visibles de los tres candidatos mejor posicionados actualmente para acceder a la presidencia de México, obligadamente tengo que referirme a lo suscitado en nuestro Estado con la recién conformada bancada de MORENA en el congreso local, aun sin ser aprobada. Esta situación no es actual ni exclusiva de Hidalgo, es un escenario que sin ser exactamente igual, se ha replicado desde su origen en varias etapas y estados de la República Mexicana. Es una estrategia basada en acuerdos cupulares que permean hasta las estructuras locales.



Como antecedentes, Morena se conformó como una asociación civil apartidista, en teoría, abierta a todos los sectores para apoyar en el 2012 la candidatura del “tres veces candidato”, para después pasar a ser un partido político en el 2014. Desde mi percepción, ya hay contradicciones. Primero es imposible conformar un movimiento apartidista que termine como partido. Todo objetivo inicial es derrumbado por la conformación final. Segundo, de civil muy poco ha tenido. Prácticamente desde el origen, desde su fundador, es una estrategia, pasada por A.C. y al momento como partido político, conformada en su mayoría por políticos excluidos, dolidos, sin espacios, rebeldes, oportunistas, decepcionados, chapulines o como le quieran llamar, con orígenes políticos muy distintos y diversos, unidos por la obsesión del poder antes que por alguna causa social verdadera. Muy pocos seguidores del “tres veces candidato” , que bajo un argumento real de desarrollo social o cívico lo apoyen, en su mayoría es bajo un marco de resentimiento social, de injusticia percibida o de rebeldía ante el sistema, que prefieren que sean “otros a los que les toque”. Su móvil, su porque, es venganza.



Las alianzas y recientes adhesiones denotan lo mismo. Así lo he percibido. Pese a lo anterior, contradictoriamente, son los mismos a los que dirigen sus reclamos quienes “tocarán el pandero” si llegasen a ganar.



Explicaré porque;

Mucho se ha escrito y comentado que desde 1992, Camacho Solís, para evitar un escándalo y retirar un plantón en el Zócalo, otorgó 9 mil millones de viejos pesos al entonces líder López Obrador para que se retirara. Desde ahí “el niño”, entendió que haciendo ruido y berrinches recibía premios. Nunca ha dejado de hacerlos. Desde ese hecho, hasta ahora, consiguió su acercamiento con la cúpula del poder y el mismo Camacho Solís, se volvió parte de su equipo cercano, Manuel Bartlett también y así varios personajes de la vieja guardia priista.



Ahora, su acercamiento con grupos supuestamente ofensivos para el líder, son parte fundamental de su campaña. Son las alianzas ocultas que no podemos pasar por alto, nombraré algunas; Yerno y nieto de Elba Esther Gordillo, Fernando González y Rene Fujiwara respectivamente, ahora en su apoyo. Gabriela Cuevas ex diputada y exsenadora por el DF, quien fuera de sus principales detractoras en la capital. Futbolistas y Artistas que ingresan en la política, Adolfo Ríos, el “Cuau” y Sergio Mayer. No puedo dejar de mencionar a Napoleón Gómez Urrutia, Líder del Sindicatos Nacional de Trabajadores Mineros exiliado en Canadá y muy activo en los sexenios de Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari como pieza clave sectorial del “sistema” que ahora es candidato plurinominal por Morena para el Senado, pero quien a cambio pudiera darle poder económico y un aliado estratégico en Nuevo León y zona Norte del país. Tampoco se puede omitir la famosa alianza con el Partido Encuentro Social, creado y manejado por la dupla de exgobernadores hidalguenses. En fin, “de chile, mole y pozole” como diríamos comúnmente.



Ahora en Hidalgo, nos dan una cátedra de cómo hacer la segunda más grande fracción parlamentaria en un día. ¿Cómo? “de chile, mole y pozole” nuevamente. Sin un fin o idea común, con el simple objetivo de dar una “palmada sobre la mesa” para llamar la atención e intentar dar un mensaje de fortaleza en Hidalgo sobre el poderío de su candidato en la carrera hacia “Los Pinos”. ¿Pero de fondo? ¿Que nos da como hidalguenses esa bancada? Nada, absolutamente nada. Solo la reafirmación de que sus partidos, sus ideales, sus fines, sus discursos y lo más grave, nosotros los hidalguenses, no representamos nada al lado de su ambición por el poder. Quiero resaltar la adhesión a la recién formada bancada de Morena en Hidalgo del Dip. Canek Vázquez, quien fuere el Secretario Particular de Beltrones. Esta adhesión confirma lo comentado en mi columna “SI YO FUERA” Camino a la presidencia; alianzas ocultas del 14 de marzo pasado. Una gran parte del PRI esta perdidamente amarrada con Morena.



Es así que la autenticidad, origen social y prioridad pregonada por el candidato “morenista”, dista mucho de la realidad y representa intereses e innumerables alianzas con las cúpulas del poder por el poder mismo. SI YO FUERA el presidente nacional del PRI, indagaría el porqué las ratas abandonan el barco. Pero si yo fuera tú, pondría especial atención para tener claro el barco destino, al que están migrando para seguirse sirviendo de las barracas del poder.