Alistan peticiones para candidatos

Para que las necesidades del sector obrero sean tomadas en cuenta, el próximo 1 de mayo la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Irapuato presentará un manifiesto de 10 peticiones a aspirantes a cargos de elección popular y autoridades locales.El manifiesto será entregado durante la conmemoración del aniversario número 132 del Día Internacional del Trabajo, con el que se busca que los involucrados se sumen a dar respuesta a las exigencias de los obreros, en materia de seguridad social, seguridad pública, vivienda, entre otras.“Vamos a tener muchas protestas en cuanto a rubros que afectan a la clase trabajadora, vamos a llevar a cabo un manifiesto en 10 puntos, para tratar de dar a conocer a la ciudadanía, lo estamos afinando y lo vamos a aprobar en la próxima asamblea”, dijo.Palacios Pérez dijo que en periodo electoral es importante dar a conocer estas peticiones de los trabajadores, para que quienes ganen los puestos de elección popular, de cualquier partido político, puedan tomar acción en favor de quienes a diario padecen necesidades.El líder de CTM en Irapuato destacó que actualmente, aunque todos los políticos hablan de querer conocer las demandas de los trabajadores, nadie ha trabajado de verdad en favor de ellos y hasta los han olvidado.“Nada más sienten (las demandas) el día de las elecciones, porque luego se les olvida todo, seguimos igual, sin una clínica del Seguro Social que es una demanda muy sentida, seguimos con el mismo salario que no alcanza para nada”, puntualizó.Agregó que existe incertidumbre en el sector, pues no se ha cumplido ninguna promesa de campaña en años anteriores, sumado a que desconocen la finalidad de la Reforma Laboral si no existen las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que dejarían sin justicia a los trabajadores.“Es estar pensando que le vas a dar al trabajador, cual es la mayor oferta política que puede recibir, el trabajador va a dar el voto del gane a cualquier candidato en esta elección, porque las plantas y todos los talleres están trabajando con seres humanos, que generan votos y una decisión, y nadie está tomando en cuenta la participación de los trabajadores”, finalizó.