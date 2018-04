Denuncian violación de derechos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El abogado de un comerciante recién liberado de prisión, informó que su cliente ha presentado una queja en la Sub Procuraduría de Derechos Humanos, ya que considera que una juez de control, violó sus garantías y derechos humanos durante el juicio que tuvo al acusársele de lesionar de gravedad a un policía municipal.El ofendido, Valentín Cornejo, fue detenido en la comunidad de Uruétaro el 24 de septiembre de 2017, porque se le acusó de disparar en contra de una patrulla de la Policía y además de causar daños a ese vehículo oficial, herir de gravedad a un policía municipal.El defensor legal de Valentín Cornejo, el licenciado Carlos Sabino González Moreno, explicó que su cliente recibió la prisión preventiva el 30 de septiembre por parte de la juez penal Myrna Edith Higareda y que “extrañamente durante el proceso ocurrieron incidentes que hacen pensar que tanto las autoridades policiacas, como la Procuraduría de Justicia del Estado, querían que a toda costa Valentín Cornejo fuera sentenciado como culpable y durara como mínimo 10 años en prisión”.El 6 de marzo en la audiencia de la juez de control, la juez Gloria Hernández Valtierra dictó el sobreseimiento del delito de intento de homicidio y la absolución de Valentín Cornejo.Ahora, al considerar que sus derechos fueron violados, Valentín Cornejo acudió a la Sub Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos y presentó su queja en la ciudad de Irapuato.La admisión de queja es la número de REF: SPI/38/11 con número de expediente 65/18B-1 en la que consideró que los hechos de su proceso violaron sus derechos humanos y que la responsabilidad podría ser atribuida a la licenciada Myrna Edith Higareda Juez de Control con sede en Salamanca.Recibió la queja la licenciada Edna Aguilar Domínguez, sub procuradora de los Derechos Humanos de la región B.