Inconforman condiciones en fraccionamiento

A un año de que le entregaron su casa habitación en el fraccionamiento San Marino, la señora Paola Vargas, dice estar inconforme con la constructora MDM que aún no se les ha entregado totalmente completo el fraccionamiento, además de encontrar mala estructura en su casa.Señaló que desde un inicio se les dijo a los compradores que el fraccionamiento contaría con seguridad, refiriendo que hasta el momento no cuentan con esta.Una habitante de la Calle Monte Titanio mostró su inconformidad por parte de la constructora por el mal servicio que han brindado.“A mi me dieron cuatro fechas diferentes de entrega y en febrero ya se cumplió un año que hasta la fecha no han entregado nada, creo que esto es una falta de ética a su trabajo y a su falta de seriedad hacia las personas que adquirimos una casa en este fraccionamiento” comentó la señora Paola Vargas.Cabe mencionar que entregaron la primera etapa del fraccionamiento, pero inconclusa.Refirió que existen los rumores de que la constructora quiere vender a otra empresa el fraccionamiento, situación que aunque no se ha confirmado les preocupa.“No sabemos cómo vamos a quedar, varios vecinos estamos a la expectativa, hemos tratado de pedir informes al respecto, pero la respuesta ha sido nula, además el fraccionamiento no está entregado al municipio”, refirió.La señora Paola Vargas dijo que llegará hasta las últimas consecuencias y seguirá insistiendo para que esto se entregue de acuerdo al reglamento que se firmó cuando adquirió su vivienda.