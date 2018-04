Registran refresqueros de 5 a 10 robos semanales

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

De 5 a 10 robos y asaltos por semana registran trabajadores de la industria refresquera, lo que provoca rotación de personal en hasta un 50%, señaló Ernesto López Segovia, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Embotelladora de la sección 115.Destacó que las empresas repartidoras de productos atraviesan situaciones difíciles por los robos a mano armada, agresiones y hasta persecuciones a los repartidores, que a diario salen a entregar la mercancía.“Por esa razón no estamos cumpliendo con nuestros clientes, a la semana varía, a veces tenemos de 5 a 10 robos (...) ya todas las zonas son conflictivas, pero hablemos de colonias como la Ucopi, Che Guevara, Lucio Cabañas, la Ganadera”, dijo.López Segovia señaló que no han dejado de prestar el servicio en las colonias con mayor incidencia delictiva, sin embargo, evalúan otras medidas para repartir el producto, a través de distribuidores ajenos a la compañía que representan.El líder sindical refirió que la rotación de personal, de hasta un 50% ha pegado también a las empresas repartidoras, entre ellas Coca Cola, donde labora, pues los repartidores han sido golpeados al no entregar dinero o producto.Por lo anterior, aseguró que los trabajadores deciden renunciar e irse a empresas que son únicamente productoras, y donde no tienen que salir a la calle a trabajar.Señaló que la compañía interpone las denuncias correspondientes y ha buscado acercamiento con autoridades municipales y estatales de seguridad para buscar estrategias, aunque los esfuerzos no han dado mayores frutos.“Nada más nos dicen que si, pero no vemos resultados, a diario seguimos teniendo (robos), con la autoridad se ha hablado constantemente para que nos apoyen para que nosotros cumplamos con el trabajo encomendado”, puntualizó.