Reportan bajas ventas

Pocas ventas reportan los comerciantes y artesanos que se encuentran en las instalaciones de la feria en Salamanca, esto a unos días de concluir el evento.Uno de los comerciantes dice que a lo mucho a vendido 500 pesos al día.“Si no fuera porque tengo familiares en Salamanca no saldría ni para los gastos”, refirió.Mientras tanto, otro refirió que aunque si hay visitantes, las personas no adquieren los productos.Más de 35 puestos de marca Guanajuato están instalados en las inmediaciones de la feria y los cuales a unos pocos días de concluir estas fiestas reportan muy bajas ventas incluso días sin ninguna venta.“Rentamos una casa entre varios de nosotros porque uno solo no se puede está muy tranquilo esto”, refirió otro de los comerciantes.Comentaron los vendedores de Marca Guanajuato que el Gobierno Federal fue el que pago los espacios en la feria, siendo más de 35 artesanos.Asimismo, los visitantes comentaron que las instalaciones están igual que el año pasado, incluso comentaron que son las mismas atracciones que en años anteriores.“Traen lo mismo del año pasado incluso otra vez solo echaron tezontle y en partes es difícil pasar”, dijo la señora Consuelo.De esta manera, los comerciantes esperan que en estos últimos días la situación mejores y con ello pueda mejorar su economía en este evento.