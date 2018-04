CMIC RESPALDO

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Guanajuato, que ahora comanda el celayense Javier Padilla, manifiesta que “no hay fijón” con la concesión del Libramiento Norte de Silao.Después de varios días salen a decir lo que nadie ha cuestionado: que la concesión es legal. Además proponen que los empresarios locales puedan ser contratados por la concesionaria para ejecutar obras.Ahora toca al Congreso del Estado revisar la Ley de Concesiones, pero nada dicen. La Constitución establece licitaciones públicas pero nuestra legislación deja al Ejecutivo manga ancha para designar.El panista leonés Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, quien también es candidato por PRD y MC a la Gubernatura, dice que ahora sí ya es tiempo de una Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, una aceptación de facto a que la política en la materia (si hubo) fracasó en el sexenio que está por terminar.Con esa noticia se despertaron en el Partido Verde, cuyo líder nacional, Carlos Alberto Puente Salas, andaba ayer de gira por León, y se pusieron ahora sí que “verdes” pero del coraje porque tienen años con la propuesta, que en un inicio del sexenio (cuando era buena la relación del PVEM con el góber Miguel Márquez), les hizo creer que se concretaría. Después fueron duros críticos en varios temas y la Secretaría se olvidó.El candidato a la gubernatura, Felipe Arturo Camarena García; Carlos Puente; y la diputada Beatriz Manrique Guevara, tomaron el tema para la rueda de prensa convocada para otros asuntos y emplazaron a Diego, o más bien al PAN-Gobierno, a que no se esperen a la siguiente Administración y aprueben ya la Secretaría. El PVEM pone sus tres votos a favor, pero, como son, el PAN no querrá que se lleven algún crédito.En tuiter Camarena escribió pronto: “No saludes con sombrero ajeno, hagamos que nuestros legisladores del PVEM y PAN se pongan de acuerdo para que salga en breve”. No le respondieron.La realidad es que al ciudadano de a pie le importa un comino la paternidad de una propuesta, en lo que todos coinciden es en el rezago que tiene Guanajuato en materia ambiental, que urge atender. La lista de temas son interminables: calidad del aire, disponibilidad de agua potable, sitios de disposición de residuos, déficit de áreas verdes, descuido de Áreas Naturales Protegidas, deforestación y mucho más.A 10 días de arrancada la campaña a la Gubernatura el equipo del candidato tricolor, Gerardo Sánchez García, sufrió su primera baja. La leonesa Brenda Jimena de la Mora López presentó ayer su renuncia al encargo de Coordinación de Giras y Eventos, atribuyéndolo a cuestiones personales para cumplir.Pero no fue todo, la joven priísta también presentó formalmente al IEEG su escrito de renuncia como candidata a quinta regidora de la planilla del PRI en León, que encabeza Clemente Villalpando Padilla. Una evidente demostración de poca confianza porque el Revolucionario tenga una campaña competitiva.Resulta que el priísta Gerardo Sánchez no alcanzó a llegar a un evento agendado de campaña al Mercado Hidalgo de Guanajuato capital. Y en León Ricardo Sheffield Padilla tenía a las 6 de la tarde en agenda pública una reunión con colonos en el Ejido La Joya que a la mera hora aclararon que fue un error en la convocatoria pues el evento sería encabezado por su esposa Renata Arévalo Ramírez. Mucho ojo.El proyecto del Conjunto Habitacional “Las Américas”, promovido por el Instituto Municipal de Vivienda (Imuvi), que comanda Amador Rodríguez Ramírez y cuyo diseño arquitectónico lo elabora el reconocido despacho internacional SO-IL, fue seleccionado como finalista en los World Changing Ideas Awards 2018 de la revista Fast Company en la categoría de diseño urbano. Al final no ganó, pero el mérito está.Nos cuentan en el Imuvi que el proyecto ejecutivo está al 90% de avance. La proyección, de acuerdo a los tiempos de licitación, es arrancar la obra en la segunda quincena de julio próximo. Se trata de un complejo de vivienda vertical en la zona urbana de 57 departamentos con áreas comúnes como patios y terrazas. Del éxito de este tipo de proyectos depende el futuro de esta nueva política de desarrollo urbano en León.El Imuvi tiene pendiente otro proyecto similar en la colonia Buenos Aires. Se tuvo que replantear porque en la propuesta ganadora los costos de construcción se elevaron, así que esperan arranque para septiembre. Se trata de que sean diseños funcionales y modernos, pero al mismo tiempo de bajo costo.Fernando Balderas López rindió protesta como presidente del Consejo de Asesores Expertos en Innovación, órgano de académicos y empresarios, quienes tienen la facultad de formular recomendaciones para la mejora de los programas en innovación, desarrollo científico y tecnológico.El Consejo se instaló el 14 de julio de 2017 con la toma de protesta de cinco académicos: Rafael Rivera Bustamante, Cinvestav; Alejandro Zaleta Aguilar, UG; Ricardo Jaime Guerra Sánchez, Ciatec; Claudia Susana Gómez López, UG; y el doctor Alejandro Gil-Villegas Montiel, UG.Y cinco empresarios: Alfonso Valdés, vicepresidente del Sector Agroalimentario de Index Guanajuato A.C.; Carlo Benedetti Cavaliere, de Tecnolínea, S.A. de C.V.; Rolando Alanís Rosales, director de Textiles León, S.A. de C.V.; Fernando Balderas López, Grupo SSC; y José Martínez González, de CM&A.