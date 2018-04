Sublime y difícil ser padres

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Mi esposo dice que cuando mi hijo cumpla los 17 él lo llevará a que lo inicie una sexo servidora profesional. Por favor, pido su opinión.OPINIÓNDescribes una actitud poco usual en nuestra cultura.Las cosas poco usuales suelen desencadenar reacciones inesperadas en quienes las presencian. Yo me pregunto tú qué imaginas que va a suceder en ti al leer mi respuesta, ¿afianzar tu pensamiento o modificarlo, si fuera preciso? ¿Deseas acallar lo que tu corazón dice apoyándote en una opinión, o animarte a defender lo que piensas? Al corazón se le acalla por un corto tiempo, luego él reinicia sus mensajes.Puedo intuir lo que tu corazón dice, porque si estuvieras de acuerdo con tu esposo, lo dejarías que continuara en paz, sin dudar ni hacerte preguntas.Interpreto la idea de tu esposo como un deseo de que su hijo tenga una adecuada educación sexual. Él quisiera protegerlo de los desvaríos propios de la adolescencia.La parte de que su hijo tenga una educación sexual adecuada es muy deseable y hay muchas opciones para proporcionársela. Dudo que ésta sea la más idónea, pues contiene numerosas variables difíciles de controlar y que revisten importancia, como:¿Tiene el muchacho la opción de opinar libremente o negarse, o es una decisión obligatoria?¿Y si todavía no está listo?¿Y si se le empuja a tener una experiencia que él no está pidiendo?¿Y si no es su primera vez?¿Y si tiene dudas que le atraigan las mujeres, o la elegida no le atrae?¿Y si toma su primera vez como que así van a ser todas? Es decir, ella intentando agradarle a como dé lugar, aunque él no haga nada.¿Y si separa para siempre amor y sexo como excluyentes?¿Qué tanto vale la pena evitar las alegrías y penas del primer amor, el primer beso, las torpezas del novato, la exploración de lo desconocido, el dolor del primer rompimiento del corazón?El hijo de ustedes no es la excepción y un día deberán lastimarlo; entonces, él va a necesitar recoger los pedazos de corazón y volver a unirlos para amar de nuevo, y luego descubrir que la amada no es como la había imaginado, sino un ser de carne y hueso y esto duele, pero forma parte de la vida.Otra pregunta: ¿las experiencias sexuales amatorias no deberían pertenecer a la intimidad de la persona, y ésta decidir si hace confidencias sobre ellas o no, si solicita consejo y a quién?A los padres siempre nos aterroriza que nos dejen afuera y sin saber lo que les pasa a los hijos; quisiéramos perseguirlos con nuestros consejos y tal vez obligarlos a escucharnos y aún más, intervenir en su ritmo de desarrollo.¿Verdad que ser padres es sublime, y difícil?“Psicología” es una columna abierta. Puedes participar con ideas, temas, preguntas o sugerencias en [email protected] , al teléfono 7 63 02 51 o en facebook.com/Psic-Ma-Dolores-Hernandez-Gonzalez