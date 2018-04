El académico Jean Meyer no dijo que AMLO es como Trump y Morena es el viejo PRI

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El historiador Jean Meyer Barth no dijo que el candidato Andrés Manuel López Obrador es como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ni que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es “el viejo PRI”, como asegura una nota publicada por el portalque ha alcanzado cuatro mil 133 interacciones.Las declaraciones fueron sacadas de contexto de una entrevista que el académico hizo con el diario El País en marzo pasado.En esa entrevista, el académico mencionó: “López Obrador no es (Hugo) Chávez; ni México, Venezuela. Tampoco se parece a Trump, que es rápido, pero los dos han dicho de manera diferente que iban a conseguir sus objetivos por su personalidad”. Meyer nunca dijo o afirmó que el político mexicano y el presidente de Estados Unidos son similares.Jean Meyer comentó al diario que la idea de querer unir a los mexicanos de diferentes ideologías proviene del viejo PRI. Sin embargo no afirmó que Morena “no hace más que encarnar al viejo PRI” como se le adjudica en la nota.