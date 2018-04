Se compara Meade con Zapata

Al encabezar la ceremonia por el 99 aniversario de Emiliano Zapata, el candidato de la coalición Todos por México,En Morelos, eny los de la integridad personal.





"En la vida política, en la vida pública, nadie debe escapar al examen detallado de su trayectoria, sus logros y su patrimonio personal", sostuvo."No puede promover la justicia social quien no ha sido íntegro en su conducta personal y su trayectoria política", afirmó durante la conmemoración del aniversarioEl abanderado de la coalición Todos por México reiteró su llamado aa que se revise a fondo y de manera pública su patrimonio."He invitado a los otros candidatos y a la candidata presidencial a que revisemos a fondo el patrimonio de cada quien, a que exhibamos y analicemos la trayectoria de cada uno y la manera como cada quien ha construido su patrimonio. RQuien no está dispuesto a transparentar, no merece gobernar".El candidato de la coalición Todos por México no hizo referencia a Jaime Rodríguez, quien por orden del Tribunal Electoral será el otro candidato independiente en la boleta.Frente a integrantes de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Meade afirmó que Zapata es un ejemplo de congruencia, integridad y autoridad moral.