Al banquillo, Mark Zuckerberg por filtración de datos de Facebook

"No es suficiente con conectar a la gente, tenemos que asegurarnos que esas conexiones son positivas. No es suficiente con darle a esa gente una voz, tenemos que asegurarnos que no lo usen para dañar a otras personas", afirmó Mark Zuckerberg en su comparecencia en el Congreso. pic.twitter.com/ex0QWrXPJd