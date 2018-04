Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Cuando las autoridades de la ciudad de Hannover leyeron el informe de la autopsia realizada a los cadáveres de una madre y su hijo, que htomaron una decisión categórica. Chico, un terrier Staffordshire debía ser sacrificado por haber matado a sus dueños.Lo que no sabían los funcionarios era que la decisión de sacrificarlo provocaría una inédita campaña de los defensores de animales, que se movilizaron sobre todo a través de las redes sociales, para impedir que Chico fuera sacrificado. Hasta el momento han tenido éxito. Más de 250.000 personas ya han firmado la petición para salvar la vida al perro, una campaña sin precedentes. Las autoridades, que deseaban sacrificar al can el lunes, han postergado la medida.Desde entonces miles de personas han expresado sus ideas al respecto, además de pedir que el perro siga con vida. "Chico no debe morir. Necesita un entrenador que le dé cariño", escribió Karin Klein. "Chico no es el culpable. La gente es la responsable de sus comportamientos violentos", anotó Patricia Seibold. "El perro es inocente. Existe una campaña de odio en los medios en su contra“, concluyó Petra Schmidt.Aún es un misterio lo que pasó al interior de ese piso de protección social, y nadie sabe lo que motivó a Chico a morder a sus dueños . Pero el relato de algunos vecinos y la declaración de una veterinaria, que examinó al perro hace seis años, está confirmando lo que dicen los amigos de Chico en Internet. Lezime K. estaba condenada a una silla de ruedas y su hijo Liridon casi no se podía mover debido a una lesión que sufría en los huesos. Chico pasaba prácticamente todo el día encerrado en una jaula.La campaña llevada a cabo por los defensores de Chico también hizo recapacitar a las autoridades de la ciudad, que reconocieron haber cometido errores graves con la familia y el perro. El pasado 4 de marzo recibieron un informe donde se recomendaba que el perro fuera enviado a un hogar de animales y que se mantuviera bajo observación a causa de su violencia.Udo Möller, un portavoz de la ciudad, también admitió errores y señaló que una evaluación de expertos hubiera prohibido al joven conservar al animal. A causa de la mala conciencia, las autoridades están estudiando ahora la posibilidad de colocarlo en una instalación segura para perros con dificultades de comportamiento. "Estamos estudiando cómo sería una instalación para que el perro ya no sea un peligro para el público", dijo Möller.