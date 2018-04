El Señor Presidente 2.1

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Las incongruencias y fanfarronadas del personaje no son nuevas. Salvo que ahora –quizá porque ya se asume ganador- ha perdido la vergüenza. Así, frente a un grupo de empresarios, advierte que cambiará la Suprema Corte, muy sencillo agregará cinco ministros que podrían llevar su troquel al estilo chavista. Supone ya muy amplias mayorías legislativas que le permitan incluso modificaciones constitucionales. Ante la avalancha de votos no habrá candados. Los empresarios salen aterrados, pero todo queda allí. A través de un escrito enviado a El Financiero propone “un modelo... semejante al Desarrollo Estabilizador”, aclara para confundir. “No es nuestro propósito, desde luego, revivir un modelo”. Por fin. Como si el mundo no hubiera cambiado en sesenta años, como si en pleno siglo XXI un país pudiera imponerse a la globalización con un nuevo autarquismo económico. Quizá, como dice Jesús Ortega, el muy probable próximo presidente de México recurre a “simplonadas” por ignorancia. Consecuencia del dicho, una aceptación silenciosa.Regresa a afirmaciones insostenibles que salen de su chistera política, la repetida cifra de que las malversaciones le cuestan a México 20% del PIB según cálculos del Banco Mundial (que sólo él ha visto). Sigue el bombardeo de falsedades que él quiere imponer como verdades: “...el avión de EPN es más lujoso que el de Donald Trump”. Falso. “...ni los exmandatarios de EU reciben pensiones tan cuantiosas como las de los expresidentes... mexicanos”. “Todos los días encabezaré, desde muy temprano...” es su propuesta para solucionar inseguridad y violencia. Crean en mí es la médula de su ofrecimiento. Yo el Supremo de Roa Bastos encarnado en México. La lista de disparates no tiene fin. Pero eso ya no es novedad. Lo verdaderamente inquietante es el pasmo como respuesta.El miedo soterrado invade a un país dividido. Aterrados algunos ya han comenzado a cancelar inversiones, pero no lo dicen públicamente. No invertirán hasta que se despejen las dudas, pero no lo anuncian para presionar. ¿Dudas despejadas? Niegan lo evidente, ese es él. Reacción: una dolorosa pasividad, no vaya a ser que se ofenda el futuro Señor Presidente, así rehúyen de sus convicciones y responsabilidades. Si gana, lo más probable, es mejor estar en buenos términos. Se castran a sí mismos en su capacidad de ser verdaderos contrapesos. “Seremos respetuosos de la autonomía del Banco de México... afirma quien todo indica llevará la banda. Qué buena noticia: respetará la ley. “No habrá confiscación de bienes...” es la oferta. Quién habla de confiscar. “Se acabarán los fraudes electorales...” o sea que vivimos entre fraudes, pero él aceptó las reglas que los facilitan y con esas cumplirá su obsesión. El Señor Presidente restaurado, reloaded, 2.1, si puede acabar con los fraudes simplemente porque quiere. Pero y las varias leyes electorales que tenemos, legisladas en pluralidad; y el INE y todas las ramificaciones estales de esa institución; y la FEPADE y el Tribunal Electoral, que es parte del Judicial, todo es un engaño, como el castillo de Disneylandia y decenas de millones vivimos en fantasilandia. Él califica lo real y lo falso. La República es una falsedad que el reinventará. Calladitos aceptamos.“Podremos sacar a México de la crisis económica...”. Más de tres millones de nuevos empleos por ello el desempleo en el piso, aumentos reales en los salarios, reducción de más de 25% de la pobreza extrema, Inversión Extrajera Directa de más de 170 mmd más alrededor de 200 mmd por la reforma energética; más de 30 trimestres con crecimiento etc. ¿Crisis? Problemas muchos, pero crisis económica no. Es falso, pero mejor le guardamos reverencia porque será el Señor Presidente que todo lo puede.Cuando llegue piensan, habrá consecuencias. Las consecuencias ya están aquí. Varias grandes corporaciones petroleras, han decidido, también en silencio, ya no apostar más por México, hasta que se aclare el futuro de la reforma energética -la legislada- que el Señor Presidente 2.1 y sus huestes han anunciado echarán para atrás. Ese freno lo pagan ya -sin saberlo- estados como Campeche y Tabasco y varios más. El Señor Presidente 2.1 ya está aquí, por eso las calificadoras muy probablemente reduzcan su grado a México con las graves consecuencias que eso supone. Esa será una de las primeras señales del daño, muestra del veneno que ya circula en el país.De que divide no hay duda, pero muchos lo respaldan; de que lo más probable es que gane, tampoco. De que no sabe que quiere tampoco. El silencio cómplice y las patéticas reverencias adelantadas ahogan a México.Perú contra la pared por el “respetable PPK; Brasil tambaleante con su obsesión encarcelada; sombras sobre Colombia por el manejo de los fondos de paz. Nicaragua sin salida. Venezuela destrozada por el chavismo. ¿Nos habrá llegado la hora?