Acusadora califica a Cosby de “violador en serie”

La primera acusadora en testificar en el nuevo juicio de Bill Cosby describió al comediante el miércoles como“Usted lo recuerda, ¿no es así, señor Cosby?”.El dramatismo en la corte llevó a que los abogados de Cosbyla acusadora principal en su segundo juico por abuso sexual.Llorando incontrolablemente,Se reunió con el astro en un hotel de Las Vegas en 1986 con el pretexto de que el comediante había arreglado una sesión de fotos para ella.Dijo que Cosby le dio una pequeña píldora azul queLa combinación la dejó inmovilizada y le impidió hablar. Entonces Cosby abusó de ella, tocándole los pechos y frotándose contra su pierna, dijo Lasha.

“Apenas podía moverme. Me guio hasta ahí y me acostó en la cama. No pude moverme más después de eso. Él se acostó a mi lado y siguió tocándome los pechos y pegándose a mi pierna. Recuerdo algo cálido tocando mi pierna”, dijo.

Al preguntarle qué estaba pasando por su mente, Lasha respondió: "El doctor Huxtable no haría esto. ¿Por qué me está haciendo esto a mí? Se supone que me iba a ayudar a ser exitosa”.

Se volteó a ver a Cosby e hizo la declaración que sugirió queCosby, quien interpretó al bonachón doctor Cliff Huxtable en su exitoso programa de comedia “The Cosby Show", leLos abogados de Cosby, que buscaban presentar a Lasha como una mentirosa crónica,. La defensa dijo que eso "pesa sobre su veracidad".Lasha y la otra acusadora que ha testificado hasta ahora,otrora elogiado como el “Papá de Estados Unidos”, era un predador sexual en Hollywood que apenas ahora enfrenta un juicio, tras supuestamente haber abusado de Constand en su casa en un suburbio de Filadelfia en 2004.Thomas, una maestra de música de Colorado, fue su primera testigo.En 1984 era una aspirante a actriz de 24 años cuando su agente arregló que Cosby le diera consejos de actuación en una sesión en Reno, Nevada. Thomas testificó que Cosby le dio vino mientras ensayaban una escena en la que ella retrataba a una mujer ebria.Al ser interrogada el miércoles Thomas rechazó la insinuación de un abogado defensor de que h

“Dejó muy claro que quiere ayudar a Andrea Constand, ¿no?”, dijo Kathleen Bliss.

“Quiero ver a un violador en serie sentenciado”, respondió Thomas.

