Señales de fraude al comprar un auto usado

Hoy en día un vehículo es más una necesidad que un lujo, sin embargo no todos tienen la posibilidad económica de sacar un coche de agencia. Es por eso que muchas personas ponen sus esperanzas, y sobre todo sus ahorros, en un coche usado.



Lamentablemente, existen personas que se aprovechan de las ilusiones de la gente para quedarse con su dinero sin importarles lo que les haya costado conseguirlo.



Te dejamos estas señales de que la venta de un auto usado podría tratarse de un fraude:

- El origen. Si vives en Querétaro y el auto que te ofrecen tiene placas de Yucatán tal vez debas desconfiar. Normalmente, estos autos son robados o tienen problemas en su historia. Revisa sus datos o pregunta directamente al vendedor la razón de su procedencia, si no hay una repuesta clara mejor huye de esa compra.



-El precio. El dicho “demasiado bueno para ser real” nunca debe salir de tu cabeza. Un auto bueno, en buenas condiciones y a un súper precio son ganchos perfectos para los compradores que buscan optimizar su dinero.



Es un engaño muy común no sólo en los autos, sino en todas las ventas. Te intentan sorprender pidiéndote un pago para “asegurar la venta” y después desaparecen con el dinero de ese adelanto. También existen estafadores que piden un pago por traslado del coche, cuidado con ellos.Aunado al punto anterior, no es normal que te exijan un adelanto para poder revisar el auto y su estado mecánico. Toma un tiempo para leer su historial pues si trae reportes de robo, de faltas de pago en multas o tenencias el afectado puede ser el nuevo dueño.. Si estas por comprar un auto usado no olvides asegurarte que tienes todas las vías de contacto con el vendedor: correo electrónico y teléfonos. Incluso puedes pedir una copia de su identificación oficial.Con la primera persona que tengas contacto debe ser con la que termines de hacer el trato, entregar el dinero y recibir el coche. No aceptes que sea de otra forma, un intermediario espontáneo no te debe generar más que desconfianza.