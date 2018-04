Hackean YouTube y eliminan el videoclip de 'Despacito'

Despacito, el video más visto de la historia de YouTube, desapareció esta mañana de la plataforma junto con otros videoclips, por lo que además de Luis Fonsi, cantantes como Shakira, Selena Gomez, Drake y Taylor Swift se vieron afectados por un hackeo.



El hecho ocurre cinco días después de que se anunciara que el videoclip, que también presenta a Daddy Yankee, se convirtió en el primer video de YouTube en la historia en llegar a 5 mil millones de visitas según The Independent.

Una foto fija en el video mostraba varias figuras enmascaradas apuntando con sus armas a la cámara, escena que no forma parte del video "Despacito" sino de la serie La casa de papel.



Antes de que fuera borrado, los autores del hackeo firmaron el título del mismo con ocho nombres distintos, entre ellos Prosox y Kuroi’sh. De acuerdo con The Hacker News, Kuroi’sh es la misma persona que la semana pasada se hizo con las cuentas de Twitter de los medios Now This y BBC Arabic.



Prosox, explicó en Twitter que lo hizo “por diversión” y que solo usó el script de cambiar el título de YouTube. “No me juzguen, me encanta YouTube”, escribió.

@YouTube Its just for fun i just use script "youtube-change-title-video" and i write "hacked" don t judge me i love youtube <3