Lenny Kravitz defiende el rock

A unos días de presentarse en la ciudad luego de más de una década desde su primera visita, el cantante Lenny Kravitz ofreció una conferencia de prensa en donde habló, entre otras cosas, de su amor por México, la posibilidad de volver a la pantalla grande y compartir su opinión sobre nuestro país y Estados Unidos.



“Yo estoy a favor de la unidad, el amor y el estar juntos, saben qué es lo que apoyo, de dejar que el amor sea el que mande, que siempre sea así, somos un planeta y todos uno mismo”, dijo sobre lo que pasa entre las relaciones del territorio mexicano y EU.



El intérprete de "Again", además de adelantar que le gustaría regresar a la pantalla grande en un par de años, dijo que ha buscado la forma de adaptarse a la actual escena musical, que no fue la misma que vio nacer su carrera hace 30 años y que el rock, ajeno a lo que se dice, está más vivo que nunca, subrayando que todo era un proceso cíclico y que la música no era la excepción.



Kravitz se presentará el viernes en la Arena Ciudad de México como parte de su Raise Vibration World Tour.