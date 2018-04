Insuficientes, acciones de alcaldía de Pachuca para retirar ambulantaje, dice Canirac

“El ambulantaje nos perjudica, nosotros estamos comprometidos con la ciudad, pagamos nuestros impuestos, cumplimos con todos los reglamentos y básicamente todo lo que ganan es para ellos”.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Alan Vera Olivares, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Hidalgo, indicó que los trabajos del ayuntamiento de Pachuca son insuficientes para retirar el ambulantaje, fenómeno que provoca pérdidas de 15 por ciento al comercio formal, dijo.En entrevista con AM Hidalgo, puntualizó que el ayuntamiento municipal que encabeza Yolanda Tellería Beltrán ha realizado convenios para retirar a los trabajadores informales; sin embargo, “cabría mencionar que ese trabajo no es suficiente por el nivel de ambulantaje que todavía se sigue detectando en varias zonas”, dijo.Respecto al anuncio que los integrantes de la Federación de Organizaciones Independientes del Estado de Hidalgo (Foideh) anunciaron el 10 de abril, en el que señalaron que apoyarán al partido Nueva Alianza para colocar sus puestos luego de las elecciones del 1 de julio, Vera Olivares indicó que su tipo de comercio impacta en el sector restaurantero.El presidente de la Canirac estimó que actualmente las ventas de dicho sector muestran afectaciones de un 10 al 15 por ciento, luego de argumentar que no solo es el restaurantero, sino en el comercio en general.Alan Vera recordó que hace tres semanas se reunió con las autoridades municipales para tratar el tema del comercio informal, en donde se planteó revisar los puntos de ambulantaje, sin contar el primer cuadro de la ciudad.Lo anterior, con la finalidad de inspeccionar las zonas y determinar a qué jurisdicción le corresponde hacer una posible reubicación.