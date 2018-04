Servidores públicos en Hidalgo no aplican perspectiva de género, acusan

“Las personas que participan dentro de la administración tanto estatal como municipal tienen que estar realmente sensibilizados en término de género, darse cuenta de lo que implica que las personas vivan en situación de violencia”.



“Es difícil hablar de que en algún municipio se vive más violencia o se tiene más cuestiones de discriminación porque cada lugar tiene diferentes especificidades”, argumentó.

Susana Arista Castelazo, asesora en la dirección general del Instituto Hidalguense de la Mujer (IHM) señaló que los servidores públicos de la entidad no cuentan con una perspectiva de género para atender a la ciudadanía.En entrevista para AM Hidalgo, señaló que dicha afirmación se basa el informe técnico de investigación sobre la “Violencia de género en el municipio de Acaxochitlán”, el cual, indica que tanto escuelas como servicios de salud y administración de justicia “no tienen perspectiva de género”.Asimismo, indicó que es necesario que las instancias gubernamentales cumplan con el marco jurídico en cuestión de derechos humanos.Al ser cuestionada sobre los municipios de Hidalgo que tienen mayor índice de violencia en cuestiones de género, Arista Castelazo mencionó que el IMH no tiene estadísticas para determinar dichas zonas.El problema en Hidalgo, dijo es “cómo lograr que todas las personas que son servidoras y servidores públicos cumplan con el marco normativo".Dicha iniciativa para la realización de diagnósticos fue propuesta por el ayuntamiento de Acaxochitlán, motivo por el cual descartó la implementación de informes en cada municipio, ya que aclaró: “los índices de violencia en un lugar corresponde al interés de cada uno”.