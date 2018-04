Que se cuide, voy por el, dice 'El Bronco´sobre AMLO

“Que se cuide, voy por él, a tener más votos que él”, fue el mensaje que el candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", le mandó a su contrincante de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.



“Andrés Manuel quiere regalar el dinero de los que trabajan, sí hay que ayudar a quien no tiene nada, pero no hay que regalar los impuestos [...] yo no estoy de acuerdo en las propuestas populistas de Andrés Manuel [...] yo no haré ninguna propuesta asistencialista, y soy el único candidato que salió de la pobreza”, señaló.