Cómo programar los mensajes de Whatsapp para que se envíen en otro momento

Los cumpleaños, aniversarios u otras fechas señaladas en ocasiones requieren de un mensaje especial. Pero ser el primero en felicitar a un amigo o acordarse de un evento concreto puede complicarse si la memoria juega una mala pasada. Pese a que Whatsapp ha ido añadiendo cada vez más funciones, como la confirmación de lectura o la posibilidad de eliminar textos ya enviados, no deja programar mensajes para enviarlos en otro momento. Pero hay otras aplicaciones que permiten hacerlo.

Seebye Scheduler es una de ellas. Esta app, que solo está disponible para el sistema operativo Android y se puede encontrar en Play Store, permite programar mensajes de Whatsapp a cualquier hora y en cualquier fecha. Una vez descargada, es necesario acceder de nuevo a la tienda de Google y bajarse la aplicación Messenger API, que permite a Seebye Scheduler tener acceso a la app de mensajería instantánea y poder así programar mensajes.

Tras instalar ambas aplicaciones, el usuario debe acceder a los ajustes del teléfono, pinchar en “Accesibilidad” y dar a Messenger API acceso a notificaciones. Ahora el dispositivo ya está preparado para enviar mensajes programados: solo hay que abrir la aplicación Seebye Scheduler y pulsar sobre el símbolo “+”. Se abrirá una pestaña en la que hay que escribir un nombre para la acción que solo nosotros veremos. Por ejemplo, “Cumple mamá”. Después hay que seleccionar el tipo de mensaje — se pueden usar tanto fotografías como texto —, redactar el texto o seleccionar la imagen y escoger la fecha del envío.

La app te permite incluso enviarlo en intervalos de tiempo: una sola vez, cada minuto u hora, diario, semanal, mensual o anual. Tras pulsar "Agregar", el mensaje estará listo para ser mandado. El usuario puede cambiar o eliminar el mensaje programado si así lo desea antes del envío, pulsando en él y dando a editar. Pero la aplicación cuenta con algunas carencias: los mensajes no se enviarán si la pantalla del móvil está apagada y hay algún método de desbloqueo configurado. En este caso, serán enviados una vez la pantalla se encienda, siempre y cuando haya pasado la hora programada.

Existen otras alternativas como Scheduler for WhatsApp — para Android — o Scheduled — para iOS. No obstante, no permiten el envío directo del mensaje sino que guardan el texto y mandan un recordatorio en la fecha y hora elegida para hacerlo.