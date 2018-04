Cómo puedes saber si Facebook ha compartido tus datos con Cambridge Analytica

Facebook busca maneras para solucionar el escándalo que involucra a la red social y a la consultora británica Cambridge Analytica. La compañía de Mark Zuckerberg ha puesto a disposición de los usuarios una nueva herramienta que le avisa de si él o sus amigos han utilizado This Is Your Digital Life, una app a través de la que consultora británica obtuvo los datos de 87 millones de usuarios sin que lo supieran. Supuestamente, se aprovechó de la información para interferir en las últimas elecciones estadounidenses, las que ganó el actual presidente Donald Trump. Para saber si el usuario está afectado, es suficiente con que entre en su perfil con su clave y pinche en el enlace: ¿Cómo puedo averiguar si se ha compartido mi información con Cambridge Analytica?.

Si está entre los usuarios cuyos datos no se han difundido de forma ilegítima, aparecerá el siguiente mensaje: "Según nuestros registros, ni tú ni tus amigos iniciasteis sesión en This Is Your Digital Life. Como resultado, no parece que "This Is Your Digital Life" haya compartido tu información de Facebook con Cambridge Analytica". Pero si se ha usado esa app, puede que informaciones que le pertenecen hayan sido filtradas a la consultora británica.

Facebook ha reconocido que ha habido errores por parte de la compañía en la gestión de la privacidad de los usuarios y ha anunciado medidas para evitar que vuelva a ocurrir. Entre ellas, ha previsto notificaciones para avisar si una app ha abusado de los datos; una manera más fácil de gestionar las aplicaciones que se usan; el cierre del acceso a los datos compartidos vía Facebook de las apps que el usuario no usa desde hace más de tres meses; y la restricción de los datos que una app puede requerir para acceder a ella. Facebook solo permitirá a las aplicaciones acceder a nombre, dirección de correo electrónico y foto de perfil.

Este martes el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, fue citado en el Senado de Estados Unidos para dar cuenta de lo que pasó con el caso de Cambridge Analytica. La consultora británica presuntamente utilizó los datos que obtuvo ilegítimamente para elaborar estrategias electorales a favor del candidato republicano Donald Trump en las presidenciales de 2016 y también para favorecer a los partidarios del Brexit ese mismo año en Reino Unido. Zuckerberg admitió sus responsabilidades y pidió disculpa a los usuarios de la red social. "No hicimos lo suficiente", afirmó.

Así mismo, ante los ataques de los legisladores republicanos y democráticos que lo acusaron de no respetar la confianza de los usuarios de Facebook, alertó de que EE UU está amenazada por Rusia, donde, según él, hay gente que intenta explotar los sistemas de Internet del país. "Esto es una carrera de armamento", declaró.