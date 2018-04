Piden a candidatos contemplar agenda indígena

"Queremos que nos reconozcan como sujetos de derechos fuera del papel”, por eso a cada candidato se le entregará una agenda de políticas públicas que contemple a los indígenas ya que hasta ahora no han sido considerados, afirmó César Cruz Benítez, integrante de la Red Nacional Indígena.



El también gobernador hñâñhu de la comunidad indígena San Ildefonso, en Tepeji del Río, afirmó que la idea es entregar las propuestas a todos para que una vez que estén en los cargos puedan hacer valer los derechos de los pueblos indígenas contemplados en la Constitución Política y en los tratados internacionales.



Recalcó que a veces les resulta difícil que se les tome en cuenta porque existe mucha discriminación, la cual deriva en marginación y ocasiona daños a la preservación de la cultura de los pueblos indígenas, además de un marcado acceso desigual a los derechos básicos.



“En cuestión de salud hay gente mayor que no entiende el español y por tanto está desprotegida, pues no puede acceder a servicios médicos en su lengua”, además de que no siempre hay acceso a proyectos de desarrollo porque no se les apoya para su integración, dijo.