Exige IP cambiar estrategia de seguridad

Tras los asesinatos ocurridos esta semana, empresarios irapuatenses consideraron que la estrategia de seguridad en Irapuato ha fallado, por lo que las autoridades deben reconocer la problemática y actuar de manera inmediata.Tan sólo el martes, 3 personas fueron ejecutadas, una más quedó herida cuando atacaron a balazos la camioneta en que viajaba y se encontró en la colonia Valle Verde un cuerpo envuelto en una lona.Para la madrugada del miércoles, otro cuerpo fue dejado en la colonia Independencia conocida como El Ranchito y un hombre fue degollado con arma blanca en la colonia Constitución de Apatzingán.Gabriel Villegas Gómez, empresario irapuatense, refirió que es alarmante la situación de inseguridad, que refleja un descontrol y que si se sigue descuidando, se corre el riesgo de que a corto plazo existan delitos de mayor impacto como el cobro de piso y los secuestros.“Vamos a ver indicadores que no se ven en nuestro municipio, a no ser que empiecen realmente a controlar lo que está pasando, que redefinan estrategias, en todo caso ya podríamos sentir un poco más seguros, el problema es que como ciudadanos y empresarios no vemos un cambio de estrategia”, puntualizó.Destacó que se debe exigir respuesta al Gobierno, que modifiquen su estrategia y haga cambio de mandos cuando sea necesario, sumado a que no hagan declaraciones de que Irapuato va por buen rumbo y que han funcionado las estrategias de seguridad.Por su parte, Gerardo Padilla Fuerte, presidente de Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia, refirió que los constantes hechos violentos crean temor e incomodidad entre la población, que cada vez se ve más vulnerable ante el delito.“Ya se está llegando a un punto donde nos está afectando en nuestra vida personal y en nuestra actividad económica, a todos los irapuatenses, creo que es momento de que el Gobierno del Estado cambie la estrategia de seguridad, porque ya lo hemos visto, no ha funcionado”, puntualizó.Asimismo, enfatizó que aunque con cifras se diga que los índices delictivos van en disminución la realidad es otra, ya que de manera constante Irapuato es noticia nacional por los asesinatos, por lo que es momento de hacer un llamado para que se cambie la estrategia.