Así fue el atrincheramiento de ex militar en su casa

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

, cuando desde una vivienda; los transeúntes y conductores que pasaban por el lugaral escuchar las detonaciones…Tras el reporte,y se supo que un hombre, identificado comoAl parecer,, el ex soldado se encontraba eny al momento de pagar el traslado,, quien huyó del sitio y reportó lo sucedido a la Policía.Oficiales acudieron al lugar, donde la esposa de Sebastián les dio acceso a su hogar, sin embargos, no hubo heridos, pero los policías pidieron refuerzos, mientrasDesde el lugar realizóhacia la calle,, pero la Policía no estaba ni cerca de lograr que Sebastián dialogara con ellos, al contrarioGente que se disponía a pasar por el lugarmientras que vecinos decidieron resguardarse en sus casas. AlEl General de Brigada Diplomado Estado Mayor,Incluso hubo peticiones como una patrulla militar y un chaleco balístico para garantizar su seguridad ante los elementos de la Policía Preventiva, puesAsí,, quienes lo llevaron al Ministerio Público, para adjudicar responsabilidades.