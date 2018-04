Invitan a carrera atlética

2018-04-11 11:19:10 | AGUSTÍN CERVANTES | La Piedad, Michoacán

La competencia se realizará el 13 de mayo en la pista de la deportiva 5 de Mayo.

Habrá atractivos premios en efectivo para los ganadores.



Debido a que esta zona del bajío se considera cantera, no sólo de buenos futbolistas sino también de atletas de alto rendimiento, integrantes del staff de orgnización de la III Carrera Atlética Contecon Manzanillo, visitaron este martes nuestra localidad con la finalidad de dar a conocer su evento.

Stanley Campos Anguiano reconoció para Al Día que “sobre todo La Piedad ha destacado con sus corredores en otros eventos, por ello estamos aquí para invitar personalmente a los deportistas”.

La competencia será el 13 de mayo en la pista de atletismo de la deportiva 5 de Mayo de aquella ciudad y tendrá una bolsa en premios (efectivo) atractivos por lo que vale la pena estar en el evento.

Además se contará con otras carreras de categoría infantil que van desde los 400 metros como parte del impulso que se busca dar a este deporte en Manzanillo y desde luego pensando en pronto llevarla a otras ciudades, “porqué no, La Piedad podría ser una sede”, reveló.

Campos Anguiano dijo que esta carrera atlética en su tercera edición sigue creciendo y es que no es sólo una justa deportiva, es una campaña que se aprovecha para recabar fondos y destinarla a un programa de apoyos para personas de bajos recursos que requieran de tratamiento de su vista.

SE REúNEN CON ATLETAS PIEDADENSES

Durante su primera visita a La Piedad, Stanley Campos Anguiano y Jorge Alberto Ríos, su compañero de staff, se pudieron reunir con algunos entrenadores de atletismo de la localidad para hacer la invitación.