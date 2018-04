Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hay preguntas que no tienen respuesta y otras más que tardan en llegar, los industriales del calzado esperan que sea la segunda opción.¿A qué pregunta nos referimos? a la que se han hecho desde el comienzo del CPTPP o para simplificar palabras TPP11: ¿Cuál es el beneficio de este tratado para industrias como la del calzado y el vestir?Hoy a las 11:30 en el Senado de la República, Luis Gerardo González García, presidente de la CICEG, expondrá -como se lo platicábamos ayer, ante funcionarios entre los que se espera el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo- la cantidad de problemas (en producción, comercialización y pérdida de empleos) que vendrán a corto y mediano plazo para el calzado con la puesta en marcha del Tratado de Asociación Transpacífico.Ayer, en el evento Industria 4.0 González García agradeció el apoyo de las autoridades federales en contra la entrada de calzado ilegal pero también les dijo que es necesario reforzar aún más las aduanas.Dejó en claro que los zapateros no están pidiendo favores, simplemente que se les apoye para que la cancha sea igual al escenario que tienen países como Vietnam y Malasia que cuentan con empresas 37 veces más grandes que las existentes en México.Hizo un llamado para los fabricantes, a quienes les dijo que es momento de hacer las cosas diferentes (en las formas de diseñar, comercializar y producir) para sellar una reconversión.Que se atrevan a integrar nuevas ideas, que se acerquen a los centros de investigación y no solamente usen, sino que abusen de los servicios que les ofrece la Cámara del Calzado.“Juntos podemos, separados va a ser muy difícil. No quiero meterles miedo y si invitarlos a cambiar nuestra forma de trabajar, de evolucionar”.Tanta es la necesidad de operadores del transporte de carga que han buscado ‘seducir’ hasta a los alumnos de Administración de Sistemas de Transporte Terrestre de la UTL, que dicho sea de paso, va en crecimiento de su matríula, pero de ese tema le hablaremos más adelante.El sueldo mensual promedio que recibe un operador va de 25 a 30 mil pesos, razón por la que algunos estudiantes han decidido probar suerte, siendo los menos.En realidad, el principal porcentaje de alumnos de la carrera que comenzó en 2011 y en la actualidad ya tiene 5 generaciones, decide enfocarse en su profesionalización en la parte logística, administración de flotilla y sistemas de calidad.Luis Enrique Pérez Naveda, coordinador de la carrera, comparte que cuando se acercan con las empresas transportistas, confiesan que su primera necesidad es de operadores, razón por la que en la misma UTL surgió el semillero para operadores en donde en la actualidad hay 22 personas en formación.En la carrera de transporte terrestre la respuesta de los alumnos ha ido en aumento como le mencionábamos al comenzar este tema.Son 3 grupos y el plan es que el próximo cuatrimestre puedan integrarse 4 más, cada grupo en la UTL es de 30 alumnos como máximo.La estadística de la Universidad registra que en los 3 grupos son 80 alumnos y de las 7 generaciones un 85% de estudiantes se ha colocado en empresas transportistas del estado de Guanajuato.Con TLCAN o sin él, la planta de Toyota fabricará autos en Apaseo el Grande.Ese es el mensaje que tal parece dan los directivos de la armadora de autos japonesa que ayer nos enviaron un comunicado en donde confirman su llegada y avances de acuerdo a los tiempos acordados en su obra y prevén que inicie operaciones a finales de 2019.La planta de Guanajuato y su producción se sumarán a la que tiene la compañía en Baja California.Añaden que es preciso aclarar que la planta que actualmente se construye en Guanajuato es una inversión de Toyota y no existe algún otro socio automotriz considerado en este proyecto.Nissan, que en México preside Mayra González, anunció el regreso a México de su modelo Murano.El crossover llega a complementar el portafolio de productos de la firma nipona en el segmento de mayor crecimiento en el país, el de los crossovers y SUVs.La estrategia de Nissan para el fortalecimiento de dicho segmento comenzó con la integración de Nissan Kicks en un subsegmento en el que anteriormente la marca no participaba, tomando el liderazgo en poco tiempo.Asimismo, sumó la rediseñada Nissan Armada, su SUV de mayor tamaño y la renovación de los modelos también preferidos por el público mexicano: Nissan Pathfinder y Nissan X-Trail, esta última con una versión híbrida muy bien recibida por los clientes.