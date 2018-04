DESAIRE LEGISLATIVO

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La Concamin Bajío, que comanda el panista Ricardo Alaniz, intentó un sano ejercicio de rendición de cuentas con nuestros representantes en la Cámara de Diputados, pero se topó con pared, los desairaron.De los 20 guanajuatenses llegaron cinco: Alejandra Gutiérrez, Miguel Salim y Allan León (PAN); Azul Etcheverry, que tiene licencia y está en campaña al Senado por el PRI; y Arturo Bravo por el PRD.Los empresarios querían conocer por qué no aprueban reformas como la prisión preventiva a los detenidos por portación de armas de fuego y robo de combustible. Ya constataron su “gran interés”.La invitación de Concamin Bajío se hizo a 28 legisladores federales y acudieron seis. De esos son 20 de Guanajuato, pero también se convocó a otros integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales en la que está presentada una de las iniciativas de reforma al 19 constitucional para que los detenidos con armas de fuego y por robo de combustible pasen su proceso penal en prisión, y no en las calles.De los asistentes cinco son de casa: Alejandra Gutiérrez, Miguel Salim, Allan León (PAN); Azul Etcheverry (PRI) y Arturo Bravo (PRD). Además estuvo Hugo Ángel Olvera, perredista de Michoacán.En la Comisión de Puntos Constitucionales sólo hay tres legisladores del estado de Guanajuato: la irapuatense Yulma Rocha Aguilar, una de los 10 Secretarios de la misma; y como integrantes la leonesa Bárbara Botello Santibáñez y el silaoense Ricardo Ramírez Nieto (los tres priístas). La preside el perredista de la Ciudad de México, Daniel Ordoñez, quien tomó la silla del candidato a senador, Guadalupe Acosta.En el PAN fueron tres de 12. Faltaron: Olimpia Zapata y Ale Reynoso, de León; Verónica Agundis, Lorena Alfaro, Erandi Bermúdez, Ariel Corona, Adriana Elizarraraz, René Mandujano y Karina Padilla.Además de Yulma, Bárbara y Ricardo, también faltaron los priístas: Érika Arroyo, David Mercado, Timoteo Villa, y sólo asistió Azul Etcheverry, quien mantiene una buena relación con la Concamin.Concamin tenía 11 confirmados de inicio, luego se disculparon dos por no ir: Yulma y Erandi. De los otros que dijeron ir no llegaron: Olimpia Zapata, Ricardo Ramírez, René Mandujano y Ángel Alanís.En el caso de Azul Etcheverry (PRI), Alejandra Reynoso y Erandi Bermúdez (PAN), ya están en licencia, y los tres en plena campaña al Senado; pero también se les convocó con el objetivo de que todos los legisladores de Guanajuato pudieran exponer lo que han hecho en casi tres años en la Cámara.De la reunión conocimos que el PRD tiene un diputado federal, Arturo Bravo Guadarrama, de Valle de Santiago, quien tomó el lugar de Waldo Fernández, originario de Nuevo León, quien pidió licencia para buscar el Senado. El nuevo Diputado está en la Secretaría de la Comisión de Hacienda y Crédito Público e integra la de Economía. Es Secretario de Finanzas del Comité Estatal del PRD desde 2014.Concamin hizo la chamba que le toca como organismo empresarial, pero no logró compromisos. La leonesa panista Alejandra Gutiérrez reclamó que las iniciativas están pero la mayoría no les hace caso. Todos los partidos dicen estar en la mejor disposición pero la Legislatura ya se despide y no se aprobó.Al ser PRI-PVEM mayoría en San Lázaro le preguntamos al jefe nacional del tucán y también senador, Carlos Puente, por qué no se aprueba la reforma al 19 constitucional pedida por la Conferencia Nacional de Gobernadores. “Estamos puestos para avanzar”, dijo. Ve voluntad de todos pero explica que no han logrado ponerse de acuerdo en qué se necesita adecuar para no equivocarse. Y ya se van...Para el debate de candidatos a Gobernador convocado por el Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) ya confirmaron su asistencia: Ricardo Sheffield Padilla, de Morena-PT-PES; Gerardo Sánchez García, PRI; y Felipe Arturo Camarena, del PVEM. Faltan Bertha Solórzano (Nueva Alianza), y el candidato de la coalición “Por Guanajuato al Frente” que suma PAN-PRD y MC, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.El evento es el 28 de mayo con un formato diferente. El capitán del CCEL, José Arturo Sánchez Castellanos, adelanta que se abordarán todos los temas de la agenda de Guanajuato, no sólo los de mayor interés empresarial. Habrá un panel de especialistas y otro de estudiantes que harán preguntas, lo mismo que los presentes en el recinto o ciudadanos vía redes sociales. Cada candidato hablará al centro.En lo que toca al documento de propuestas que entregarán a los candidatos a los distintos cargos públicos el próximo miércoles 18 de abril, el CCEL convocó para hoy a más de 40 organizaciones de la sociedad civil para enriquecerlo y sumar apoyos para que el planteamiento sea mucho más que empresarial.El director de Infraestructura y Servicios de la Universidad de Guanajuato, Eloy Juárez Sandoval, apareció ayer en horario laboral en una conferencia en la que Ángel Zamora, candidato del PRI a la diputación federal por el distrito 04, presentó al equipo que asesorará su proyecto.Dicho distrito tiene cabecera en Guanajuato y suma a los municipios de San Diego de la Unión, San Felipe y Ocampo.La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado en resoluciones que no hay restricción para que servidores públicos apoyen en campañas electorales a un partido político o candidato. No obstante, “está prohibido hacerlo en días y horarios hábiles”.