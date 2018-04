Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ante el aumento de detenciones de adolescentes por asaltos y adicciones ¿qué es lo que estamos haciendo como sociedad? El gobierno desde sus distintas áreas trata de contrarrestar este crecimiento a través de distintas acciones y programas pero no es suficiente. La pregunta no se hace esperar.En realidad, puede ser que no haya padre en la familia de quienes delinquen ya que en México no existe mucha conciencia de la paternidad responsable.Entonces ¿cuál sería la solución?Dice un proverbio africano que; si alguien ve que un niño se acerca a un pozo o se sube a un barandal peligroso o lastima a un animal, le dicen que no lo haga. La tribu va más allá de parientes y familiares.La tribu es la sociedad en la que vivimosPero ahora, madres y padres se quejan si hay alguna reprimenda hasta por tirar un papel en la calle. Poco a poco las personas dejaron de interesarse en los otros y a centrarse solamente en los suyos. Es así que vemos a chicas y chicos solos en las calles expuestos al peligro y a formar pandillas para tener un sentido de pertenencia. Son niños y niñas de nadie porque sus padres no están por alguna razón. Lo que es peor es que la misma comunidad los repudia poniéndoles etiquetas y rechazándoles.El profesor, escritor y filósofo español José Antonio Marina expone un planteamiento para la educación actual diciendo: “Todos somos responsables de la educación de los niños que se crían en nuestro grupo social” y “todos, cada uno desde su puesto en la sociedad, debe retomar su papel y enseñar a vivir”. La solución, dijo Marina, está en que “la sociedad en su conjunto recupere la función educativa”, porque, si no es así, no se podrá afrontar el problema en una sociedad en la que crecen las medidas de presión en los niños, -parejas fracasadas, los hogares monoparentales, etc. y aumento de violencia-.La tribu nos enseña a convivir, a vivir juntos en sociedad, a entender a los otros,de forma pacífica, a vivir juntos en armonía y respeto.Conocí a Mary cuando pedía apoyo para la operación de su hijo de 16 años que había tenido un accidente. Me platicó que el chico no era su hijo biológico pero como si lo fuera, era amigo de su hijo y su familia no se ocupaba de él. Ante el desamparo del muchacho ella lo acogió y lo trata y educa como hijo propio. Mary es madre soltera y tiene una hija más chica, limpia casas para mantenerlos.Este ha sido para mí un ejemplo de lo que es vivir en tribu y de que los hijos de nadie sean hijos de alguien.