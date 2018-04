En un mitin en Compostela, Nayarit, el tabasqueño advirtió que los precios de la gasolina, el gas y la energía eléctrica empezarán a disminuir cuando estén terminadas las dos nuevas refinerías.



"De entrada (les digo) que ya no va aumentar ninguno de estos energéticos, se van a congelar estos precios, ya no va haber aumentos en términos reales. Ya no va haber gasolinazos, para estén ustedes tranquilos", comentó.



"Y una vez que tengamos las dos refinerías, vamos a bajar los precios de los combustibles", insistió.

Tendrá Salinas 70 y más



"Hace como tres días cumplió 70 años Carlos Salinas, ya va a tener su 70 y más", soltó.



"Sólo eso y no la pensión de ahora, porque reciben 5 millones de pesos mensuales".

No es venganza, es justicia y austeridad republicana. pic.twitter.com/clAQXqybuM — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 8 de abril de 2018



"Muchos decían que no era cierto, que no había mafia del poder y que el jefe de jefes no era Salinas, que era un asunto mío, que yo inventaba las cosas", expresó.



"Pero acaba de cumplir Salinas 70 años y ahí se reunieron todos al besamanos, todos fueron a felicitar, a pasar lista con Salinas".

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Frente a simpatizantes explicó que la construcción, propuesta en el Golfo de México, tendrá un costo de 8 mil millones de dólares y tardará tres años en estar lista.El candidato de Morena, aseguró que luego de su último cumpleaños,Al encabezar un acto proselitista, en el municipio de Compostela, en Nayarit, el político tabasqueño provocó las risas de sus simpatizantes, cuando advirtió que, al igual que el ex panista Vicente Fox, los otros ex Presidentes sólo serán beneficiarios de un programa social, el que merecen por su edad. El pasado sábado 7 de abril, el ex Presidente priísta celebró su onomástico -aunque en realidad cumplió años desde el 3 de abril- con una cena a la que acudieron desde el Jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto,Esta mañana, durante un mitin en Tequila, Jalisco, López Obrador se refirió a esa celebración como una ceremonia de la clase política para rendir pleitesía al ex Mandatario.