el miércoles tras el accidente de un avión militar argelino en un campo agrícola poco después de despegar en el norte del país, según el ministerio de Defensa.. Los cuerpos fueron trasladados al hospital central del ejército en la población de Ain Naadja para su identificación.Mohammed Achour, portavoz de la agencia argelina de Protección Civil, dijo a The Associated Press que algunos pasajeros fueronMedios locales reportaron que la aeronave se estrelló justo después del despegue. Los servicios de emergencia se desplazaron hasta las inmediaciones de la base militar Boufarik tras el accidente. Las imágenes del lugar del siniestro mostraron un denso humo negro saliendo del campo, mientras ambulancias y vehículos de la Media Luna Roja llegaban a la zona.El Ministerio de Defensa no ofreció una cifra de víctimas mortales pero trasladó sus condolencias a las familias de las víctimas.El avión acababa de despegar de Boufarik, a unos 30 kilómetros (20 millas) de la capital del país, Argel, y se dirigía a Bechar, en el suroeste del país. Tenía prevista una escala en Tinduf, en el sur de Argelia, donde viven muchos refugiados del vecino Sahara occidental, un territorio en disputa anexionado por Marruecos.El transporte militar, un Il-76 de fabricación soviética, se estrelló en una zona agrícola donde no había residentes, apuntó Achour.Los Il-76 se fabrican desde la década de 1970 y tiene un buen registro de seguridad. Se emplean tanto para el transporte de mercancías comerciales como para fines militares.