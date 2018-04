Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Estados Unidos despliega la Guardia Nacional en la frontera y el gobierno de Enrique Peña Nieto prepara respuesta. En tanto sabemos si el enfrentamiento crece o se desinfla, me centro en un tema ignorado: la opacidad extrema en las relaciones de seguridad.En 1927 los dos vecinos lograron un entendimiento informal para apoyarse mutuamente. El acuerdo no escrito evolucionó. Algunas vertientes de la relación han ido transparentándose, lo cual resulta evidente en la renegociación del Tratado de Libre Comercio; el sector empresarial ha acompañado el proceso y los pormenores del asunto son bastante conocidos. Ocurre lo contrario con la seguridad; sigue metida en la negligencia y el silencio.En 1969, Richard Nixon ordenó la Operación Intercepción y cerraron unilateralmente la frontera. Uno de los que la diseñaron, G. Gordon Liddy, escribiría tiempo después que ellos pensaban que “México podía aguantar (la presión) un mes, pero de hecho se rindió después de dos semanas y conseguimos lo que deseábamos”. Él mismo calificó la Operación como “una extorsión internacional pura, simple y efectiva”. El público sólo se enteró por The New York Times, de que “México prometió intensificar sus esfuerzos de frenar la producción y exportación de narcóticos”. ¿Qué concesiones hizo México?En febrero de 1985 el Cartel de Guadalajara ejecutó a Enrique Camarena, un agente de la DEA. Las presiones de Washington sobre México fueron brutales y meses después, Miguel de la Madrid ordenó la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad, cuyos principales cuadros se incorporaron al crimen organizado. ¿Qué papel jugó Washington en esa decisión? ¿Qué otros privilegios concedió México?La lista se hace interminable. Algunos documentos hablan de funcionarios del gobierno de Felipe Calderón que colaboraron con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en el operativo Rápido y Furioso que ha tenido un alto costo humano. Sabemos que en junio de 2014, Barack Obama conversó telefónicamente con Enrique Peña Nieto y que después de ello, se endureció la política migratoria hacia los centroamericanos. La penumbra es la norma en esta vertiente de las relaciones.Reviso con esta perspectiva las actuales tensiones causadas por el unilateralismo de Donald Trump. Aunque tardío, es positivo el discurso del presidente mexicano y ha recibido el respaldo hasta de quienes aspiran a sucederlo. Sin embargo, sabemos poquísimo de los acuerdos concretos que hay entre los dos países. Lo ejemplifico con dos documentos.El 15 de marzo diez excomandantes del Comando Sur y del Comando Norte de los Estados Unidos enviaron una carta a Donald Trump para apoyar la continuación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Dijeron que el TLCAN ha permitido una “estrecha colaboración” en torno a asuntos bien importantes que incluyen el tráfico de drogas, el terrorismo, la ciberseguridad, el crimen organizado y la migración”. Para ellos, México es parte de su “arsenal estratégico”. Peña Nieto reconoció esta cercanía al recordar, en su discurso de respuesta a Trump, que “en ningún momento hemos escatimado nuestra cooperación”.En materia de seguridad los dos países tienen intereses compartidos y hay asuntos que deben manejarse con discreción. No obstante, es indispensable exigir información sobre lo que hacen. La opacidad existente empobrece el debate y las políticas públicas. Veamos las reacciones de los candidatos al despliegue militar.Andrés Manuel López Obrador declaró que México “no será piñata” y que si desplegaban a las fuerzas armadas, formaría una “cadena humana de mexicanos vestidos de blanco”; Ricardo Anaya añadió que México no será “tapete” y prometió “firmeza y dignidad”, además de condenar el “tráfico de armas”; Meade calificó de “agravio inadmisible” el despliegue de fuerzas y Zavala salió con la ocurrencia de que “la frontera Norte siempre ha sido… segura”. Opiniones en lugar de precisiones.Para que mejore la comprensión es indispensable transparentar el contenido que tienen las intensas relaciones de seguridad entre México y los Estados Unidos. No dejemos que nos distraigan con los fuegos de artificio de su retórica; exijámosles que revelen lo sustantivo de lo que pasa en el submundo de la seguridad.Twitter: @sergioaguayoColaboró Mónica Gabriela Maldonado Díaz.