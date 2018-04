¿Libres de sarampión los Pueblos del Rincón?

Caso que se establecido fueron asociados a importación, motivo por el cual se dan por terminadas las acciones de control, ya que desde 1996 no se han registrado casos autóctonos de esta enfermedad en la República Mexicana.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el 31 de marzo concluyó el monitoreo que se puso en marcha, debido a que fue la fecha límite del periodo de incubación del virus.

Así lo dio a conocer la Secretaría de Salud, quien informó que a la fecha no se han registrado casos de sarampión adicionales a los tres detectados durante la primera quincena del mes de marzo en la Ciudad de México.En su momento se informó que los tres casos confirmados de sarampión fueron en la Ciudad de México, el primero correspondió a una mujer de 39 años; el segundo a un menor de un año de edad, hijo de la antes mencionada, y el tercero correspondió a una mujer de 48 años, cuidadora del menor.Por lo que es importante que la ciudadanía verifique su control de vacunas y de no contar con esta en particular acudan a solicitarla, al Centro de Atención en Servicios Esenciales en Salud (CAISES), o a las clínicas a las que se encuentren afiliados; las vacunas son seguras y gratuitas.La enfermedad se propaga rápidamente por el aire mediante pequeñas gotas de saliva al toser o estornudar.Los síntomas del sarampión no aparecen hasta diez o catorce días después de la exposición. Los síntomas incluyen tos, secreción nasal, inflamación de los ojos, dolor de garganta, fiebre y un sarpullido rojo y con manchas en la piel.No hay ningún tratamiento para una infección establecida de sarampión, pero los antifebriles de venta libre y la vitamina A pueden ayudar con los síntomas.